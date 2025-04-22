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Российские и бангладешские моряки провели учение в Индийском океане
Корабли ВМФ России и Бангладеш провели совместное учение PASSEX
Военно-морские силы двух стран организовали совместные маневры после завершения визита российских кораблей в порт Читтагонг.
Совместное учение между кораблями ВМФ России и ВМС Бангладеш прошло в акватории Индийского океана, передает РИА «Новости». В ходе визита в порт Читтагонг экипажи флотов договорились о проведении маневров по типу PASSEX, которые включили в себя тренировки по связи, совместному тактическому маневрированию и передаче команд управления.
В учениях от России участвовали корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». Бангладеш представили фрегат «Умар Фарук», корвет «Проттой» и патрульный корабль «Дурджой».
Моряки отработали взаимодействие в режиме радиомолчания, используя световую азбуку в вечернее время, а также совершенствовали навыки пополнения запасов воды и топлива на ходу. По завершении учения российские корабли отправились выполнять дальнейшие задачи дальнего похода, уточнили в пресс-службе ТОФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский и индийский флоты укрепят взаимодействие на учениях Indra Navy, отрабатывая задачи с применением оружия в Бенгальском заливе, флагман Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» провел успешные учебные артиллерийские стрельбы в Японском море и выполнил задачи по обезвреживанию мины и тушению пожара, а экипаж дизель-электрической подводной лодки ТОФ «Уфа» провел глубоководное погружение в Японском море и проверил работу всех механизмов и систем.