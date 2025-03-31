Крейсер «Варяг» провел стрельбы в Японском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, ракетный крейсер ВМФ «Варяг», флагман Тихоокеанского флота, провел артиллерийские стрельбы в Японском море. Крейсер отрабатывал ведение боевых действий одиночным кораблем, выполняя стрельбу из 130-мм артиллерийской установки по береговым целям на острове Желтухина. Огонь велся по видимым мишеням на побережье, а также по целям, скрытым ландшафтом местности.

После первого этапа стрельб экипаж «Варяга» провел постановку радиоэлектронных помех для защиты от ответного удара. Следующей задачей стало обезвреживание условной морской мины с использованием 30-мм автоматических установок АК-630.

Кроме того, личный состав «Варяга» провел учение по борьбе за живучесть корабля, выполнив нормативы по сбору аварийной партии, экипировке в пожарные костюмы, герметизации условно горящего отсека и ликвидации очага возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота России провел учения с ракетными ударами для защиты Северного морского пути, также отряд кораблей во главе с ракетным крейсером «Варяг» прибыл в порт Чехбехар в Иране для участия в совместных военно-морских учениях, а российские и китайские корабли провели ракетные стрельбы в Японском море.