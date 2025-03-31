Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.7 комментариев
Крейсер «Варяг» провел стрельбы в Японском море
Флагман Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» успешно провел учебные артиллерийские стрельбы в Японском море, а также выполнил задачи по обезвреживанию мины и тушению пожара.
Как передает ТАСС, ракетный крейсер ВМФ «Варяг», флагман Тихоокеанского флота, провел артиллерийские стрельбы в Японском море. Крейсер отрабатывал ведение боевых действий одиночным кораблем, выполняя стрельбу из 130-мм артиллерийской установки по береговым целям на острове Желтухина. Огонь велся по видимым мишеням на побережье, а также по целям, скрытым ландшафтом местности.
После первого этапа стрельб экипаж «Варяга» провел постановку радиоэлектронных помех для защиты от ответного удара. Следующей задачей стало обезвреживание условной морской мины с использованием 30-мм автоматических установок АК-630.
Кроме того, личный состав «Варяга» провел учение по борьбе за живучесть корабля, выполнив нормативы по сбору аварийной партии, экипировке в пожарные костюмы, герметизации условно горящего отсека и ликвидации очага возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота России провел учения с ракетными ударами для защиты Северного морского пути, также отряд кораблей во главе с ракетным крейсером «Варяг» прибыл в порт Чехбехар в Иране для участия в совместных военно-морских учениях, а российские и китайские корабли провели ракетные стрельбы в Японском море.