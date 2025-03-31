  • Новость часаТрамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    11 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня

    Крейсер «Варяг» провел стрельбы в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Флагман Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» успешно провел учебные артиллерийские стрельбы в Японском море, а также выполнил задачи по обезвреживанию мины и тушению пожара.

    Как передает ТАСС, ракетный крейсер ВМФ «Варяг», флагман Тихоокеанского флота, провел артиллерийские стрельбы в Японском море. Крейсер отрабатывал ведение боевых действий одиночным кораблем, выполняя стрельбу из 130-мм артиллерийской установки по береговым целям на острове Желтухина. Огонь велся по видимым мишеням на побережье, а также по целям, скрытым ландшафтом местности.

    После первого этапа стрельб экипаж «Варяга» провел постановку радиоэлектронных помех для защиты от ответного удара. Следующей задачей стало обезвреживание условной морской мины с использованием 30-мм автоматических установок АК-630.

    Кроме того, личный состав «Варяга» провел учение по борьбе за живучесть корабля, выполнив нормативы по сбору аварийной партии, экипировке в пожарные костюмы, герметизации условно горящего отсека и ликвидации очага возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота России провел учения с ракетными ударами для защиты Северного морского пути, также отряд кораблей во главе с ракетным крейсером «Варяг» прибыл в порт Чехбехар в Иране для участия в совместных военно-морских учениях, а российские и китайские корабли провели ракетные стрельбы в Японском море.

    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    30 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска предотвратили атаку украинских беспилотников на «Турецкий поток», сообщил глава МИД России Сергею Лавров венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

    Как передает РИА «Новости», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Сергей Лавров проинформировал венгерскую сторону о том, как российские воздушно-космические силы предотвратили атаку беспилотников из Украины на газопровод «Турецкий поток».

    Сийярто отметил, что Лавров сообщил об этом в ходе недавних дипломатических переговоров. Министр добавил, что такие действия обеспечивают безопасность ключевой энергетической инфраструктуры, которая имеет стратегическое значение для Европы.

    «Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру 'Турецкого потока' с территории Украины», – процитировал слова Лаврова венгерский министр.

    Сийярто также подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и защитить энергопоставки для европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская» и предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры «сообщили» в Министерстве обороны России.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    28 марта 2025, 08:37 • Новости дня
    УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего
    УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта, для повышения ситуационной осведомленности экипажа и обработки информации с использованием нейросети и искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).

    В пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» заявили о возможных изменениях в оснащении перспективных танков. На таких боевых машинах планируется установить новые оптические системы, штатные радиолокационные станции (РЛС) и запускаемые с борта дроны, что позволит повысить осведомленность экипажа о ситуации на поле боя, сообщает РИА «Новости».

    Поступающая с этих систем информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта. Эта система сможет самостоятельно определять цели, распределять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Также танки будут интегрированы в единую информационно-боевую систему.

    Компания также уточнила, что танки будущего могут обладать опциональной экипажностью. Это предполагает возможность действия на защищенном дистанционном управлении либо в полностью автоматическом режиме, что значительно расширяет их боевые возможности.

    Независимый член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков рассказал, что танки будущего будут модульными и адаптивными, способными действовать без экипажа. Они получат более мощное вооружение и усиленную многоуровневую защиту. По его словам, роль танков на поле боя останется прежней – уничтожать противника прямой наводкой, выдерживая огонь и удары.

    «Танк будущего сохранит основные качества: маневренность, проходимость, возможность оснащения мощным пушечным вооружением, поворотную башню и сильную защиту», – заявил Мешков. Он подчеркнул, что развитие средств поражения уже создает трудности для танков, и эта агрессивность будет только возрастать.

    Машины будущего столкнутся с более плотным огнем противотанковых средств, артиллерии, авиации и дронов. В связи с этим они должны обладать многоуровневой всеракурсной защитой, включающей пассивную и активную броню, допэкраны, комплексы защит от РЭБ и лазерного поражения. Российские машины уже имеют начальный вариант такой защиты, который в будущем будет усилен за счет новых материалов.

    Ранее госкорпорация «Ростех» заявила о способности превращать танки, БМП и БТР в дистанционно управляемые боевые роботы с помощью специальных комплексов.


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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    28 марта 2025, 23:00 • Новости дня
    США оценили переговоры с Россией в Эр-Рияде

    Госдеп сообщил об изучении итогов встреч с Россией в Саудовской Аравии по Черноморскому соглашению

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты анализируют результаты переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде, оценивая перспективы для будущих шагов по Черноморскому соглашению и урегулированию конфликта на Украине.

    Соединенные Штаты изучают итоги консультаций с российской делегацией, состоявшихся в Эр-Рияде, сообщает ТАСС. На встрече обсуждалось возобновление Черноморской зерновой инициативы. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США анализируют достигнутые результаты и планируют дальнейшие действия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение о прекращении огня в Черном море, касающееся торговых судов, практически готово. Он добавил, что после этого Вашингтон сосредоточится на прекращении огня на Украине. Вэнс также отметил, что американская администрация с оптимизмом смотрит на ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    На встрече в Эр-Рияде присутствовали представители обеих стран. Российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американскую делегацию представляли старший директор по Европе в Совете нацбезопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия.

    Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Российская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, не встречалась с украинской стороной, сообщил Григорий Карасин.

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    29 марта 2025, 06:20 • Новости дня
    В результате удара FPV-дронами по зданию СБУ в Никополе пострадали три сотрудника

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара FPV-дронами по зданию СБУ в Никополе Днепропетровской области пострадали три сотрудника, а дорогостоящее оборудование и цифровые носители были уничтожены, восстановление данных невозможно.

    В результате атаки на здание СБУ в Никополе Днепропетровской области, осуществленной с помощью FPV-дронов, пострадали три сотрудника. Около 10.00 дроны нанесли удар по зданию, после чего на место происшествия прибыли две машины скорой и два расчета пожарных. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил, что троих человек вынесли на носилках, но их состояние остается неизвестным, сообщает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что пророссийская агентура вела наблюдение за зданием, в котором на третьем этаже располагается управление СБУ, а на первом – отделение Национальной полиции. Наибольшее количество сотрудников спецслужб находилось в здании с 9.00 до 11.00 в будние дни.

    По его словам, в результате удара было уничтожено дорогостоящее оборудование и цифровые носители, восстановление данных на которых невозможно. Он также заявил, что активисты продолжают наблюдение за другими объектами, и в ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам и местам дислокации УСБУ и ГУР МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар был нанесен по военной части ВСУ в пригороде Днепропетровска, где также пострадали объекты в городе Синельниково. В Сергеевке Одесской области прогремел взрыв, нарушивший тренировку украинских десантников с англоязычными инструкторами. Военнослужащие ВСУ погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области, по которому был нанесен российский удар, и украинские СМИ сообщают о массовой гибели солдат.

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    28 марта 2025, 23:20 • Новости дня
    ХАМАС сообщил о гибели пропавших медиков в Газе

    ХАМАС заявил об обнаружении тел погибших медиков Красного Полумесяца на юге Газы

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько медиков, пропавших на юге сектора Газа, были найдены погибшими, об этом сообщили в движении ХАМАС, но точное их число не уточнили.

    Как передает ТАСС, радикальное движение ХАМАС сообщило о том, что несколько сотрудников Палестинского общества Красного Полумесяца, с которыми была потеряна связь, найдены мертвыми на юге сектора Газа. По данным ХАМАС, тела медиков были обнаружены в земле рядом с разрушенными автомобилями скорой помощи в районе Телль-эс-Султан города Рафах.

    Инцидент произошел после того, как медики въехали в этот район во время израильских бомбардировок. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС, не уточняется, сколько именно медиков погибло.

    Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло о пропаже девяти врачей, которые были задержаны израильскими военными. Организация обвиняла Армию обороны Израиля в нападении на машины скорой помощи и незаконных задержаниях. Сообщалось, что израильские солдаты остановили машины медиков в квартале, подвергшемся бомбардировке, после чего связь с ними была прервана.

    Израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа 18 марта, нанеся массированные удары по анклаву. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что операция направлена на освобождение заложников, и обвинила ХАМАС в отказе от переговоров. ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль и США в возобновлении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Совета Безопасности ООН палестинский дипломат выразил глубокое уважение к погибшему врачу из Газы, зачитав его послание, найденное на доске больницы после израильского авиаудара. В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли около 50 человек, среди них пять медицинских сотрудников, сообщили палестинские власти. По меньшей мере 150 медицинских работников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщила глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла.

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    30 марта 2025, 01:12 • Новости дня
    Украинские войска семь раз обстреляли ДНР за сутки

    Украина выпустила 22 боеприпаса по территории ДНР, ранены шесть мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории ДНР зафиксировано семь обстрелов за сутки, в результате которых шесть мирных жителей, включая ребенка, получили ранения.

    Украинские войска обстреляли территорию ДНР семь раз за минувшие сутки, сообщает РИА «Новости». В результате атак на горловском направлении было выпущено 22 единицы различных боеприпасов.

    В Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины уточняется, что в результате обстрелов шесть мирных жителей, в том числе ребенок 2012 года рождения, получили ранения.

    День ранее украинские войска совершили двенадцать обстрелов, пишет управление. Эти данные свидетельствуют о продолжающейся напряженной ситуации на территории ДНР, где жители продолжают страдать от вооруженных конфликтов и атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате активных действий российских группировок войск потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек и значительное количество техники и складов боеприпасов сообщалось.

    В результате атаки украинских вооруженных сил на Горловку в ДНР количество раненых подростков увеличилось до трех. Украинские вооруженные силы за сутки совершили двадцать обстрелов ДНР, выпустив 60 боеприпасов, что привело к жертвам и разрушениям.

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    30 марта 2025, 04:55 • Новости дня
    Объявлено о планах разминирования 112 населенных пунктов в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области запланировано разминирование 112 населенных пунктов, в которых продолжают находить взрывоопасные предметы, включая те, что произведены странами НАТО.

    Как сообщает РИА «Новости», исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области подполковник Александр Румянцев заявил, что в регионе предстоит разминировать 112 населенных пунктов. В перечень объектов для первоочередного разминирования включено 122 населенных пункта. По словам Румянцева, на сегодняшний день уже разминировано 10 населенных пунктов, а работы продолжаются еще в 20.

    Румянцев отметил, что во время разминирования ежедневно обнаруживается большое количество взрывоопасных предметов, в том числе и производства стран НАТО. Это подчеркивает опасность и сложность задачи, стоящей перед саперами.

    Для обеспечения безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Ведутся подготовительные работы по полному разминированию территорий, ранее подвергшихся атаке.

    Ранее подразделения ВСУ перешли в наступление на Курскую область 6 августа 2024 года, но их продвижение было остановлено. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области специалисты МЧС успешно нейтрализовали свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, включая авиабомбы и беспилотники.

    Военные инженеры нашли запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», угрожающие жизни местных жителей. Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

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    29 марта 2025, 10:20 • Новости дня
    Стало известно о поставке первых в этом году истребителей Су-35 в войска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые в этом году многофункциональные истребители Су-35С, изготовленные Объединенной авиастроительной корпорацией, прибыли на аэродром базирования после успешного прохождения заводских испытаний и тестов Министерства обороны РФ.

    Telegram-канал Ростеха сообщил о передаче первых в 2023 году истребителей Су-35С в войска. Самолеты были изготовлены Объединенной авиастроительной корпорацией и после заводских испытаний совершили перелет на аэродром базирования.

    Су-35С представляет собой многофункциональный истребитель поколения 4++. Он оснащен двумя двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги, что значительно улучшает его летно-технические характеристики. Самолеты были высоко оценены летчиками за передовые вооружения и информационно-прицельные системы большого радиуса действия. По словам первого заместителя генерального директора Ростеха Владимира Артякова, Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе и уничтожения различных целей.

    Машины прошли полный цикл заводских испытаний и были приняты техническим составом. Летчики Министерства обороны России протестировали самолеты в различных рабочих режимах. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что первоочередная задача корпорации – наращивание темпов производства востребованной военной техники, в том числе Су-34, Су-35 и Су-57, с увеличением объемов выпуска в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для специальной военной операции на Украине.

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    30 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    Эксперт сообщил об увеличении поставок боеприпасов из Румынии на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    С территории Румынии на Украину усилились поставки боеприпасов и горюче-смазочных материалов, что происходит под усиленной охраной, согласно информации от военного эксперта Виталия Киселева.

    Как передает ТАСС, военный эксперт Виталий Киселев заявил об увеличении объема поставок боеприпасов и горюче-смазочных материалов с территории Румынии на Украину. По его словам, эшелоны идут под усиленной охраной и сопровождаются 20 вооруженными охранниками в специальных вагонах. Об этом свидетельствуют данные, полученные из подполья.

    Киселев добавил, что на пограничном переходе «Халмеу – Дьяково» значительно увеличились грузоперевозки военного назначения. В составы входят от 20 до 25 вагонов. По его словам, с украинской стороны усилена охрана приграничных железнодорожных станций, а также привлекаются гражданские патрули. Местные жители проверяются на наличие телефонов, контролируется интернет-трафик.

    На фоне этих событий, 27 марта в Париже прошел саммит коалиции желающих, где обсуждалась возможность предоставления «гарантий безопасности» Киеву после завершения конфликта на Украине. Одной из тем стало возможное размещение военного контингента на территории Украины. США не приняли участия в этом саммите, однако ряд стран выразил готовность участвовать в миротворческой миссии при поддержке Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ Александр Сырский сообщил о увеличении интенсивности боевых действий в Сумской области и принятых мерах по усилению резервов и пополнению боеприпасов.

    ВСУ за сутки совершили двадцать обстрелов ДНР, выпустив 60 боеприпасов, что привело к жертвам и разрушениям.

    Большая часть техники и боеприпасов, уничтоженных в курском приграничье, принадлежит натовским государствам, как заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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    28 марта 2025, 09:35 • Новости дня
    Начались российско-индийские военно-морские учения Indra Navy в Ченнаи

    В Ченнаи началась церемония открытия учений Indra Navy с участием флотов России и Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ченнаи на борту индийского эсминца Rana состоялась церемония открытия совместных российско-индийских военно-морских учений Indra Navy, которые направлены на укрепление военного сотрудничества и обмен опытом.

    Церемония открытия военно-морских учений Indra Navy прошла на борту индийского эсминца Rana в присутствии командующих, представителей экипажей, местных властей и российского посольства. Учения проводятся на юге Индии в городе Ченнаи, передает ТАСС.

    Командующий российским отрядом кораблей капитан первого ранга Алексей Анциферов отметил, что эти учения являются возможностью проверить готовность к совместной работе и решению задач в море. По его словам, учения Indra Navy способствуют обмену опытом и укреплению стратегического партнерства России и Индии в борьбе с военными угрозами.

    Адмирал Сатиш Шенаи, командующий военно-морским районом Тамилнада, подчеркнул, что Россию и Индию связывает богатое наследие сотрудничества и взаимного уважения. Шенаи добавил, что учения Indra демонстрируют силу дружбы между двумя странами и способствуют развитию духа братства на море.

    Учения Indra Navy носят плановый характер и не преследуют целью демонстрацию силы против других государств. Их основная цель – поддержание стабильности в мировом океане и укрепление сотрудничества между флотами России и Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит Владимира Путина в Индию. Сообщалось, что российское и индийское Минобороны планируют расширить взаимодействие в оборонной сфере, включая проведение совместных учений. Российский и индийский флоты укрепят взаимодействие на учениях Indra Navy, включая задачи с применением оружия в Бенгальском заливе.

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    29 марта 2025, 12:17 • Новости дня
    Замминистра обороны России обсудил сотрудничество с премьером Мьянмы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замминистра обороны России Александр Фомин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества в рамках визита в Нейпьидо.

    Как сообщает ТАСС, делегация Министерства обороны России, возглавляемая заместителем министра Александр Фоминым, завершила рабочий визит в Мьянму. В рамках визита в столице Нейпьидо состоялись переговоры с главой государственного административного совета и премьер-министром Мин Аун Хлайном.

    Замглавы российского оборонного ведомства передал поздравительное письмо от министра обороны РФ Андрея Белоусова в честь 80-летия со дня создания вооруженных сил Мьянмы. Фомин и Хлайн обсудили развитие военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения, как и российские туристы в Таиланде, которые также не пострадали при этом стихийном бедствии, в то время как жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек.

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    28 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    В РВСН завершились учения с комплексом «Ярс»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командно-штабные учения с Бологовским ракетным соединением, оснащенным комплексом «Ярс», завершились в РВСН, в них приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.

    Учения в Ракетных войсках стратегического назначения, как передает ТАСС, завершились с участием Бологовского ракетного соединения. К учению привлекли более 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц техники. В рамках учений военнослужащие выполнили обширный перечень задач, включая интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.

    Командир Бологовского ракетного соединения отметил, что основная цель учений – оценка практических навыков командования и личного состава по различным вводным. Стратегические ракетчики отработали марши до 100 км, противодействие диверсионно-разведывательным группам и вывод спецтехники из зон условного химического заражения.

    В ходе учений расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» выполняли маневренные действия в позиционном районе, проводили рассредоточение агрегатов и смену полевых позиций, а также организовывали всестороннее обеспечение. Командир подчеркнул, что учения позволяют оценить уровень подготовки личного состава и слаженность воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» начали патрулировать в Йошкар-олинском ракетном соединении. Также сообщалось, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) разрабатываются ракеты, которые можно сравнить с такими, как «Авангард» и «Орешник». Командующий РВСН ранее заявлял, что Россия способна сдерживать агрессию против себя без применения ядерного оружия.

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    30 марта 2025, 07:33 • Новости дня
    Япония предложила США совместное производство ракет SM-6

    Япония предложила США рассмотреть производство зенитных ракет SM-6

    Tекст: Денис Тельманов

    Токио предложил Вашингтону рассмотреть возможность совместного производства ракет SM-6 для укрепления оборонного сотрудничества между странами.

    Как передает ТАСС, министр обороны Японии Гэн Накатани на пресс-конференции в Токио сообщил, что Япония предложила США рассмотреть возможность совместного производства зенитных управляемых ракет SM-6. Это заявление было сделано по итогам первых очных переговоров главы японского оборонного ведомства с Питом Хегсетом, назначенным недавно на должность главы Пентагона.

    Накатани выразил уверенность в эффективности оборонного сотрудничества между Японией и США, особенно в ракетном производстве. «Мы договорились активизировать консультации по вопросу совместного производства ракет AMRAAM, а также предложил рассмотреть совместное производство ракет SM-6», – заявил Накатани.

    Переговоры также сопровождались участием японского премьер-министра Сигэру Исиба в мемориальной церемонии на острове Иводзима, что подчеркивает важность укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Японии Такэси Ивая обратился к США с просьбой освободить Японию от пошлин на автомобили, подчеркивая значимость этой меры для японского экспорта. Также сообщалось, что на фоне изменений в российско-американских отношениях Ивая подчеркнул важность взаимопонимания с Россией, отметив, что политика Токио будет формироваться на основе национальных интересов Японии.

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