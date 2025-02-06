Guardian: Европейские страны не найдут средства для роста оборонных расходов из-за бюджетных ограничений

Tекст: Вера Басилая

В колонке для газеты Guardian Тейлор написал, что Европа не сможет в ближайшее время увеличить свои оборонные бюджеты из-за бюджетных ограничений, связанных с низким экономическим ростом и высокими ценами на энергию, передает РИА «Новости».

Он указал на необходимость роста оборонных инвестиций, чтобы поддержать Украину, однако отметил, что перевод средств из социальных программ для увеличения оборонных бюджетов является неприемлемым.

Тейлор подчеркнул, что было бы политически самоубийственно для стран Западной Европы сокращать расходы на социальные программы ради увеличения оборонных бюджетов. В ходе неформального саммита ЕС обсуждались меры по смягчению бюджетных правил для увеличения национальных оборонных расходов. Среди предложений было исключение военных расходов из расчетов долга и дефицита. Однако Тейлор считает, что такие меры не обеспечат быстрых финансовых решений.

Он предложил создать общий европейский фонд в размере до 500 млрд евро для поддержки оборонных расходов. Помимо финансовых трудностей, дополнительным препятствием для усиления оборонных сил является дефицит квалифицированных кадров в данной сфере.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала использовать свои инструменты для поддержки увеличения оборонных расходов странами ЕС.

Между тем министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать расходы на вооружение для обеспечения продолжительного присутствия США в регионе.

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

Рютте также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предложение генсека НАТО Марка Рютте о перераспределении части социальных выплат на оборону, назвав это попыткой поддержки американских интересов в Европе.

