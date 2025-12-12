Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Сегодня все на (проспект) Руставели! Нет совместному пребыванию Кобахидзе и Путина! Не уступим Грузию!» – написала она в социальных сетях.

Зурабишвили назвала премьер-министра Грузии «прорусским правителем», который «жестко критикует партнеров в ЕС и США и дружит с автократами».

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно несерьезными спекуляциями» заявления оппозиционеров.

«Абсолютно несерьезные спекуляции, которые говорят об общем несерьезном уровне оппонентов власти в Грузии, – сказал он журналистам. – Все эти претензии не заслуживают более глубоких комментариев». Грузинская оппозиция, в частности, высказала недовольство совместным фото участников форума, на котором глава грузинского кабмина находится неподалеку от президента России.

Премьер-министр Грузии в своем выступлении в Туркменистане сказал, в частности, что «с учетом оккупации двух исторических регионов Грузии мир является не только политическим выбором, но и экзистенциональным приоритетом».