Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.
Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппонентов власти на митинг в пятницу на проспект Руставели в Тбилиси из-за визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном тридцатилетию нейтралитета Туркменистана, который также посетил российский лидер Владимир Путин, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сегодня все на (проспект) Руставели! Нет совместному пребыванию Кобахидзе и Путина! Не уступим Грузию!» – написала она в социальных сетях.
Зурабишвили назвала премьер-министра Грузии «прорусским правителем», который «жестко критикует партнеров в ЕС и США и дружит с автократами».
В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно несерьезными спекуляциями» заявления оппозиционеров.
«Абсолютно несерьезные спекуляции, которые говорят об общем несерьезном уровне оппонентов власти в Грузии, – сказал он журналистам. – Все эти претензии не заслуживают более глубоких комментариев». Грузинская оппозиция, в частности, высказала недовольство совместным фото участников форума, на котором глава грузинского кабмина находится неподалеку от президента России.
Премьер-министр Грузии в своем выступлении в Туркменистане сказал, в частности, что «с учетом оккупации двух исторических регионов Грузии мир является не только политическим выбором, но и экзистенциональным приоритетом».