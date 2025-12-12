Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
FIVB поддержала допуск молодежных волейбольных сборных России на турниры
Исполком Международной федерации волейбола (FIVB) поддержал решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры с января 2026 года. Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола.
Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о возвращении молодежных сборных России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях с января 2026 года, передает ТАСС. Сообщение об этом распространила Всероссийская федерация волейбола.
Отмечается, что спорным командам разрешат играть под национальными флагами и использовать гимн. Это согласуется с ранее вынесенной рекомендацией исполкома Международного олимпийского комитета, который призвал международные спортивные федерации возвращать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах юношеских категорий на прежних условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет (МОК) снял запрет на проведение международных турниров в Белоруссии. МОК рекомендовал допустить юных спортсменов из России к международным соревнованиям с использованием флага и гимна. Международная федерация самбо разрешила российским спортсменам выступать с флагом и гимном.