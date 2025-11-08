Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву под залог своего фонда
Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро, в качестве залога рассматривается национальный инвестфонд, пишут британские СМИ.
Речь идет о военном кредитовании на 100 млрд евро, его планируется обеспечить национальным суверенным фондом благосостояния Норвегии размером в 1,7 трлн евро, сообщили источники Times, передает РИА «Новости».
По этим данным, норвежские власти уязвили предположения Дании и других стран Европы, что Норвегия, не входящая в Евросоюз, якобы «наживается на войне».
Ранее бельгийские СМИ писали, что Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.
Напомним, в Еврокомиссии создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. При этом в ЕК признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.