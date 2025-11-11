Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Эксперт: Молдавия потеряла половину населения за 34 года
Молдавия столкнулась с серьезной демографической проблемой: за годы независимости страна потеряла более половины своего населения, о чем заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
Лисневский отметил, что если ситуация не изменится, то через десять лет в Молдавии будет недостаточно трудоспособного населения для поддержания экономики. По его словам, которые цитирует ТАСС, в 1991 году в Молдавии проживало 4,3 млн человек, а в 2024 году, по разным оценкам, осталось около 1,5 млн человек.
Эксперт подчеркнул, что сегодня 70% работающих граждан живут, с трудом перебиваясь от зарплаты до зарплаты. При этом лишь 10% населения способны планировать свою жизнь более чем на три года вперед.
Лисневский также отметил, что опросы показывают: 72% населения в возрасте от 18 до 35 лет намерены покинуть страну.
«Демографическая точка невозврата: семьи с родственниками за рубежом – каждая третья. Дети, растущие с родителем-мигрантом, – один из четырех. Коэффициент рождаемости – 1,2 (норма – 2,1). Это прямая социальная декомпрессия, когда у молодежи нет перспектив, нет статуса, нет ориентиров и нет безопасности. Миграция – это не только отсутствие денег. Это отсутствие смысла и перспективы здесь», – заключил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер молдавского оппозиционного политблока «Победа» Илан Шор заявил, что власти Молдавии выполняют заказ Евросоюза на уничтожение государства.
Ранее правительство Молдавии разработало проекты решений о разрыве соглашений СНГ по безвизу, экологии и налогообложению, которые планируют утвердить 12 ноября.
Кроме того, парламент Молдавии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ.