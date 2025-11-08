Молдавия решила выйти из соглашения о безвизовом режиме для граждан СНГ

Молдавия решила денонсировать ряд договоров в рамках СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ряд соглашений в рамках СНГ планируют денонсировать власти Молдавии, передает ТАСС. Проекты соответствующих законодательных актов уже размещены на официальном сайте правительства страны, а их рассмотрение намечено на заседание кабинета министров, которое состоится 12 ноября.

Речь идет о прекращении соглашения о безвизовом режиме для граждан государств СНГ, подписанного в Бишкеке 9 октября 1992 года, а также о соглашениях по сотрудничеству в сфере химии, нефтехимии, экологии, использованию сжатого природного газа и принципам налогообложения при экспортно-импортных операциях. В список также вошли документы по улучшению расчетов между хозяйствующими организациями на пространстве СНГ.

Власти Молдавии ранее уже инициировали выход из более чем пятидесяти таких соглашений. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил: «Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности». Он отметил, что отменяемое соглашение о безвизовом режиме будет заменено двусторонними соглашениями со странами СНГ.

