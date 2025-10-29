России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».7 комментариев
Шор обвинил власти Молдавии в работе на разрушение государства
Лидер молдавского оппозиционного политблока «Победа» Илан Шор связал действия властей Молдавии с выполнением заказа от руководства Европы на уничтожение государства.
Власти Молдавии исполняют заказ Европы на разрушение собственного государства, передают «Известия». Об этом 29 октября заявил Илан Шор во время вручения первой международной премии «Евразия».
По словам политика, нынешние руководители страны, по сути, являются политическими наемниками и действуют по распоряжениям своих боссов из Брюсселя: «Это называется «исполнение заказа своих боссов из Брюсселя». Мы четко знаем <...>, что это действующие политические наемники, которые приехали в Молдову, чтобы исполнить политический заказ в виде уничтожения государства», – заявил Шор.
Он добавил, что блок «Победа» не признает итогов ни парламентских, ни президентских выборов, поскольку считает их несвободными из-за того, что трети населения Молдавии не дали возможность принять участие в голосовании.
Шор подчеркнул, что в подобных условиях выборы нельзя считать настоящими выборами: «Это не выборы, это, можно сказать, назначение самих себя. <...> Мы будем бороться», – отметил оппозиционер.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прошедшие в сентябре парламентские выборы в Молдавии были жульническими.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необычной динамике явки и расходовании бюллетеней на выборах в Молдавии. Она заявила о расколе в Молдавии после выборов.