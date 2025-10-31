Митрополит Павел назвал Хэллоуин опасным западным влиянием

Митрополит Павел отметил опасность западных традиций на примере Хэллоуина

Tекст: Вера Басилая

Во время парламентской встречи с депутатами Югры митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел выступил с докладом, в котором затронул тему влияния нетрадиционных для России западных культурных идей, передает РИА «Новости».

качестве примера священнослужитель привел популяризацию Хэллоуина, подчеркнув его чуждость российским традициям.

Священник Антоний Долгушин, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской епархии, пояснил, что основная мысль Павла – в опасности масштабного принятия западных традиций, в том числе Хэллоуина, который активно популяризируется в конце октября.

По словам митрополита, Хэллоуин не только далек от российских культурных корней, но и способен влиять на духовно-нравственное восприятие молодежи. Обсуждение поднялось на фоне публикаций о возможном законодательном запрете праздника в Югре, однако официального предложения о запрете не поступало.

Ранее генеральный викарий католической архиепархии в Москве Кирилл Горбунов заявил, что традиции Хэллоуина не связаны ни с католической, ни с российской духовной культурой.

В прошлом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести ребрендинг Хэллоуина, переименовав его в «Ночь таинственных историй» с российскими символами.

Адвокат Олег Зернов заявил, что использование символики, ассоциируемой с признанным в России экстремистским и запрещенным сатанизмом, во время празднования Хэллоуина карается штрафом или арестом.