Военные России и Лаоса провели совместную тренировку

В Приморье прошла совместная тренировка военных России и Лаоса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Народной армии Лаоса в рамках российско-лаосских военных учений «Ларос-2024», передает ТАСС.

Во время тренировки участники изучали маршруты выдвижения тактических групп, анализировали особенности местности и организовывали связи между подразделениями. Объединенный штаб согласовал единые сигналы управления и взаимодействия для обеих сторон.

Также в Минобороны подчеркнули, что первый этап учений стартует 25 сентября. Совместная группировка вооруженных сил двух стран будет отрабатывать ведение переговоров с условными террористами, эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

От российской стороны в учениях участвуют подразделения Восточного военного округа, включая танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, спецназ, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России. От Народной армии Лаоса задействованы мотострелковые и специальные подразделения, техническое обеспечение связи и беспилотная авиация.

Ранее в Приморском крае стартовало российско-лаосское военное учение «Ларос-2024», которое продлится до 26 сентября. В рамках учений организовали День русской кухни для участников из Лаоса. Кроме того, президент Лаоса Тхонглун Сисулит подтвердил участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.