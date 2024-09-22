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В Приморье организовали День русской кухни для участников учения «Ларос-2024» из Лаоса
В Приморье на полигоне «Сергеевский» организовали День русской кухни для участников российско-лаосского учения «Ларос-2024», начав его с традиционной встречи хлебом-солью, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Как говорится в сообщении, в Приморском крае, на общевойсковом полигоне «Сергеевский», военнослужащие ВВО провели День русской национальной кухни для участников российско-лаосского военного учения «Ларос-2024», передает ТАСС. Встреча прошла согласно русским традициям – началась с приветствия гостей хлебом-солью.
После этого гостей из Народной армии Лаоса пригласили за праздничный стол, на котором были представлены разнообразные блюда русской кухни. Мероприятие стало частью культурной программы учений, направленной на укрепление дружеских отношений между военными двух стран.
Целью данного мероприятия было не только ознакомление с русской культурой, но и создание благоприятной атмосферы для общения и обмена опытом между военнослужащими России и Лаоса.
Напомним, 18 сентября российско-лаосское военное учение «Ларос-2024» стартовало в Приморском крае, участие в котором примут подразделения Восточного военного округа и народной армии Лаоса.