Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.10 комментариев
Патрушев ознакомился с ходом работ по рекультивации полигона «Красный Бор»
Глава Росатома Алексей Лихачев ознакомил вице-премьера Дмитрия Патрушева с ходом работ по ликвидации накопленного на полигоне «Красный Бор» экологического вреда.
В обсуждении проекта также приняли участие глава Минприроды Александр Козлов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и губернатор Петербурга Александр Беглов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Определенные результаты уже достигнуты. В частности, что касается полигона «Красный Бор», где мы сегодня работаем. Сюда исторически свозились опасные отходы со всего Советского Союза. На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. И, конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы должны быть продолжены, и они продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет», – отметил Патрушев.
В рамках первоочередных мероприятий Росатом укрепил дамбы обвалования пяти открытых карт-накопителей и заменил исчерпавшее срок эксплуатации понтонное укрытие, что позволило полностью исключить риск утечки отходов. Кроме того, создана инновационная технологическая инфраструктура для обезвреживания жидких и пастообразных отходов.
В рамках комплекса работ по приведению полигона в безопасное состояние по всему периметру полигона сооружается уникальная противофильтрационная эшелонированная завеса, которая будет препятствовать миграции загрязняющих веществ на сопредельные территории. Ее протяженность составит около 3,5 км, а глубина – до 7 метров. На сегодня построено более 70% этого сложного инженерного сооружения.
На завершающем этапе поверхность полигона будет укрыта многофункциональным рекультивационным экраном, включающем одиннадцать конструктивных слоев различного назначения, которые предотвратят попадание в тело полигона атмосферных осадков и образование загрязненного фильтрата.
Завершить работы планируется в июле 2026 года.
В прошлом году по нацпроекту «Экология» в России рекультивировали 12 полигонов и 41 свалку.