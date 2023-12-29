По нацпроекту «Экология» в 2023 году рекультивировали 12 полигонов и 41 свалку

Кроме того, в 2023 году на 2,6% выросло число сортируемых твердых коммунальных отходов. Сортировку проходят уже 52,5% всех ТКО, повторно используются 12,5% от общего числа образуемых отходов.

Также в рамках нацпроекта расчищен 21 км русел рек, это улучшило условия жизни более 400 тыс. человек. Расчищать берега водных объектов помогали более 1,3 млн человек.

Восстановлено здоровое состояние 52 км и более 4 тыс. га водных объектов Нижней Волги. Для улучшения водообмена в низовьях реки возведено шесть водопропускных сооружений.

Экологическим мониторингом охвачена вся Байкальская природная территория.

Проведена масштабная работа по охране, защите и воспроизводству лесов, в ней приняли участие более 1,1 млн человек. В целом, в уходящем году площадь лесовосстановления увеличилась на 6,7% по сравнению с прошлым годом и составила 1,4 млн га.

В России созданы две особо охраняемые природные территории, а до конца год планируется создать еще одну.

Число посетителей заповедников и нацпарков в 2023 году составило 13,31 млн человек.

В городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» обновлено почти 36 км линий контактных сетей и путей, а также поставлено 122 единицы экологичного транспорта.