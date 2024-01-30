Шойгу потребовал своевременно выполнить госзаказ по производству ракет для ПВО

Tекст: Вера Басилая

Шойгу отметил, что появилось много нового оборудования, в связи с этим существенно увеличены объемы производства более чем в два раза необходимых ракет по линии ПВО.

«Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», – заявил Шойгу, передает ТАСС.

По словам министра обороны, российские предприятия проводят работу по модернизации изделий, что даст существенную прибавку к тому, что есть на сегодняшний день, но предстоит «достаточно энергично» решить вопрос по производству двигателей и пусковым установкам.

Ранее Шойгу заявил, что Минобороны нарастит поставки БПЛА от сверхмалых до тяжелых.