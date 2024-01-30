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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    20 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 14:55 • Новости дня

    Шойгу потребовал своевременно выполнить госзаказ по производству ракет для ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду на то, что гособоронзаказ (ГОЗ) по производству ракет по линии ПВО будет выполнен, несмотря на его двукратное увеличение, сообщили в Министерстве обороны России после визита министра на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

    Шойгу отметил, что появилось много нового оборудования, в связи с этим существенно увеличены объемы производства более чем в два раза необходимых ракет по линии ПВО.

    «Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», – заявил Шойгу, передает ТАСС.

    По словам министра обороны, российские предприятия проводят работу по модернизации изделий, что даст существенную прибавку к тому, что есть на сегодняшний день, но предстоит «достаточно энергично» решить вопрос по производству двигателей и пусковым установкам.

    Ранее Шойгу заявил, что Минобороны нарастит поставки БПЛА от сверхмалых до тяжелых.

    29 января 2024, 09:04 • Новости дня
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские бомабрдировщики-истребители Су-34 ударили по укрепрайону украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, экипажи истребителей ударили по командному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении в ходе проведения спецоперации, после чего благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Также известно, что удар был нанесен неуправляемыми бомбами ФАБ-500 с встроенным модулем планирования и коррекции.


    Ранее расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении.

    До этого российские десантники уничтожили «Ланцетами» два танка ВСУ на правом берегу Днепра.

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    29 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Зеленский назвал численность армии Украины

    Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

    Зеленский назвал численность армии Украины
    @ Ukraine Presidential Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Численность украинской армии составляет около 880 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

    В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.

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    29 января 2024, 13:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается также, что около Синьковки Харьковской области отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 30 военных, две бронемашины, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла поражение штурмовым группам 63-й мехбригады ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери противника составили до 280 военнослужащих и танк.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ у Белогоровки и Переездного (ДНР). Артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Клещеевкой и Красным (ДНР). Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку 127-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих.

    Российские силы на Запорожском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й мехбригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах н. п. Работино и Юрковка Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении в районе населенного пункта Музыковка украинские боевики потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109 районах, сообщили в Минобороны. Кроме того сообщается, что средствами ПВО сбит один снаряд РСЗО HIMARS. Уничтожены 34 украинских БПЛА в районах н. п. Нырково, Золотаревка, Белогоровка (ЛНР), Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области.

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    27 января 2024, 21:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, взрывы также прозвучали в Полтаве и в двух районах Полтавской области.

    «Харьков слышит взрывы», – написал Терехов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что взрывы раздаются в Кременчугском и Полтавском районах Полтавской области, а также в областном центре.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.

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    28 января 2024, 05:23 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины попросил у Британии списанные корабли

    Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа попросил у Британии списанные корабли

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украине нужны боевые корабли, поэтому ВМС страны будут рады, если Британия передаст им два британских корбаля, которые собираются списать из-за нехватки моряков.

    «Без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», – приводит РИА «Новости» слова Неижпапы в интервью британскому телеканалу Sky News.

    Отмечается, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса.

    В 2024 году планируется утилизировать или передать союзникам фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, который недавно был отремонтирован.

    Ранее сообщалось, что в Севастополе уничтожили две трети оставшихся с 2014 года украинских кораблей – их порезали на металл и расстреляли в море в качестве учебных мишеней.

    В декабре Британия и Норвегия решили возглавить «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море.

    Позже стало известно, что Турция не пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, какие Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота.

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    28 января 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России улучшили положение на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

    ВС России улучшили положение на Купянском направлении
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки улучшили положение на Купянском направлении и отразили шесть атак ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении российская армия отразила шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского ЛНР и Терны ДНР. Отмечается, что Украина в данном направлении потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Как указали в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС России отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР. В сообщении говорится, что потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

    В пресс-службе уточнили, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумы, Кирово и Георгиевки ДНР. В Минобороны подчеркнули, что Киев потерял на данном направлении до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.

    В ведомстве отметили, что на Южно-Донецком направлении Украина потеряла до 80 своих военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», а на Запорожском направлении потери составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении Россия поразила 35 бригаду морской пехоты и 121 бригаду теробороны в районах Золотой Балки и Львово Херсонской области, а также уничтожила до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

    В сообщении говорится, что ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также 118 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах.

    В ведомстве заявили, что средствами ПВО сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожены 28 украинских беспилотников в районах Водяного, Белогоровки, Марьинки, Ямполовки, Спорного, Песков ДНР, Приволья, Новознаменки, Шипиловки ЛНР, Новой Маячки Херсонской области, Ольшаны и Горобьевки Харьковской области,

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.

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    30 января 2024, 12:06 • Новости дня
    В ДНР боец ВСУ приговорен пожизненно по делу о массовом расстреле людей

    В ДНР боец ВСУ приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Василий Ткачук приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле мирных жителей Мариуполя, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

    Согласно сообщению пресс-службы, суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы командира взвода 56-й отдельной мехбригады ВСУ Василия Ткачука, отдавшего приказ о расстреле десяти мирных жителей Мариуполя, передает ТАСС.

    В суде установлено, что в период с марта по апрель 2022 года осужденный вместе с сослуживцами на боевой позиции, оборудованной на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, расстреляли из автоматов десять мирных жителей. Ткачук признан виновным по трем статьям УК.

    В пресс-службе СК добавили, что по приказу Ткачука его подчиненные расстреляли восьмерых гражданских лиц, два человека смогли выжить.

    Ранее в ДНР заочно приговорили «азовца» за приказ об убийстве мирного жителя.

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    30 января 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе н. п. Синьковка Харьковской области. В результате противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Под Красным Лиманом российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара (ДНР). ВСУ потеряли до 60 военных, танк и два автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

    На Запорожском направлении, в районе Работино, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены за сутки склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, а также живая сила и военная техника в 112 районах. Средствами ПВО сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских БПЛА.

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    30 января 2024, 04:00 • Новости дня
    В России создали ПВО для борьбы с миниатюрными дронами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устройство для борьбы с небольшими беспилотниками запатентовал Тверской государственный технический университет, оно представляет собой многоствольную пусковую установку, говорится в патенте.

    Модель отнесли к средствам ПВО, она призвана бороться с низколетящими и низкоскоростными дронами легкого класса, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Это многоствольная пусковая пиротехническая установка, в ней несколько стволов, куда можно зарядить ракеты. Устройство установлено на поворотно-наклонном столе, где есть система зажигания фитилей.

    Повторотно-наклонный стол имеет две выдвижные штанги, на концах которых есть дополнительные блоки высотного уровня поражения целей.

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    30 января 2024, 09:09 • Новости дня
    Мотострелки создали под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки создают огневые заслоны для движения российской пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая тыловые позиции ВСУ на расстоянии до 6 км, рассказал командир бронегруппы с позывном Баркас.

    Мотострелки круглосуточно наблюдают за позициями противника, в случае обнаружения цели БМП-3 выдвигаются на точку и создают огневой заслон, мешая ВСУ передвигаться, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Баркас, во время работы мотострелков получается огневой заслон, благодаря которому пехота занимает более выгодные позиции, осуществляет ротацию и получает тактическое преимущество.

    По его словам, одна из задач – отрезать первую и вторую линии противника от их тыловых позиций.

    Баркас добавил, что после пристрелки начинается поражение целей, у которых нет шансов уйти с позиции, так как БМП-3 позволяет буквально закидывать снаряды в окна на дистанции до шести километров.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат.

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    29 января 2024, 08:45 • Новости дня
    Под Артемовском захватили исправный натовский БТР

    Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные из группировки «Юг» захватили у вооруженных сил Украины в районе Артемовска полностью исправный американский бронетранспортер М113, сообщил военнослужащий с позывным «Черемуха».

    «Черемуха» рассказал РИА «Новости», что силами ремонтной роты танк привели в порядок. Бронемашину эвакуировали с передовых позиций, выбрав подходящее время и проведя разведку.

    В декабре сообщалось, что российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском участке фронта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам.

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    28 января 2024, 07:43 • Новости дня
    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по ВСУ на купянском направлении

    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении

    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по ВСУ на купянском направлении
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевые расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» нанесли удары по опорным пунктам одной из бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости».

    Отмечается, что пуски были проведены с расстояния более 4,5 километра до цели.

    Ранее сообщалось, что Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») установил бортовые экраны динамической защиты на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», чтобы повысить защиту экипажа и оборудования от атак, совершаемых с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и дронов-камикадзе.

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    29 января 2024, 11:27 • Новости дня
    Военнослужащий в Забайкалье осужден за отказ участвовать в боевых действиях

    Военнослужащий в Забайкалье осужден на два года за отказ участвовать в боевых действиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях, сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

    Согласно сообщению пресс-службы, военнослужащий устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях, суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, передает ТАСС.

    Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы.

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    28 января 2024, 08:28 • Новости дня
    Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации

    МО: Юлия Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская рок-певица Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина вместе с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений в тылу зоны СВО, передает РИА «Новости».

    Там добавили, Чичерина, в свою очередь, исполнила композиции из старого репертуара, а также новые, написанные в период проведения СВО. Кроме того, прозвучали популярные среди военнослужащих песни, исполненные Чичериной совместно с артистами ЦВО.

    Ранее Сергей Безруков выступил перед участниками спецоперации в госпитале.

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    30 января 2024, 08:19 • Новости дня
    Марочко: Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за скотского отношения

    Марочко: Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за «скотского отношения» к себе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, танкисты 17-й бригады ВСУ отказались выдвигаться в район сосредоточения для действий наступательного характера в районе Клещеевки, саботировав приказ командования, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил: танкисты объяснили отказ выполнять приказ тем, что не получили положенные выплаты, а также в связи со «скотским отношением» к личному составу.

    Ранее пленный украинский военный Валерий Куряченко рассказал, что военнослужащие базирующейся в Часовом Яре 17-й отдельной танковой бригады ВСУ не хотят принимать участия в боевых действиях и занимаются мародерством.

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    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

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    Антивенгерские санкции ускорят развал Евросоюза

    Венгрия возмущена «политическим шантажом», который предприняли против этой страны власти Евросоюза. Фактически Будапешту угрожают масштабными экономическими санкциями, и все из-за ее позиции по поводу Украины. О чем именно идет речь и почему этот шантаж на самом деле куда более угрожает Брюсселю? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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