Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.0 комментариев
Шойгу: Минобороны нарастит поставки БПЛА от сверхмалых до тяжелых
Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников (БПЛА) различных классов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
По его словам, Минобороны будет наращивать поставки наиболее востребованных образцов, в частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от сверхмалых до тяжелых ударных, передает ТАСС.
Он добавил, что военное ведомство сосредоточит усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции, и продолжит оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах.
Шойгу добавил также, что необходимо повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, улучшить работу системы связи, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки.
«Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки», – сказал он.
Шойгу добавил, что в планы ведомства также входит совершенствование формы и способов применения войск, актуализация положений боевых документов, уставов и наставлений.
Ранее Шойгу заявил, что Российская армия в 2023 году в очередной раз показала свою непобедимость и способность громить врага в любых условиях.