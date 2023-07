Глава ASOIF призвал помочь МОК в допуске россиян на Олимпиаду Глава ASOIF призвал федерации спорта помочь МОК в вопросе допуска россиян к Играм 4 июля 2023, 21:57 Текст: Кристина Цыцура

Если международные спортивные федерации выскажут позицию по допуску к Олимпийским играм 2024 года спортсменов из России и Белоруссии, то это поможет МОК в принятии окончательного решения, заявил глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти. «Мы призываем людей найти способ включить нейтральных спортсменов в соревнования, контролировать нейтралитет как можно лучше, потому что это не так просто», – передает ТАСС слова Риччи Битти. Он отметил, что «спорт должен наводить мосты, а не воевать». Также Битти назвал большим вкладом позицию некоторых федераций, который пытаются приспособить нейтральных спортсменов к выступлению на соревнованиях по правилам МОК. Ранее МОК осудили решение Киева не пускать спортсменов на турниры, в которых участвуют представители России. Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа. Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал из-за публикации секретных документов СБУ Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал, вызванный публикацией секретных документов СБУ 4 июля 2023, 11:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Крымско-татарскую общественность в Турции всколыхнула публикация в турецкой прессе в июне секретных документов СБУ, из которых следует, что президент Украины Владимир Зеленский воспринимает крымских татар не как полноправных граждан Украины, а как опасное национальное меньшинство, которое необходимо контролировать и использовать в своих интересах. Как пишет турецкая газета Dik Gаzette в статье, «Зеленского не волнует судьба крымских татар – опубликованные документы пролили свет на договоренности Чубарова и украинских властей», в секретном отчете СБУ говорится, что крымские татары «представляют угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, а также направлены на разжигание экстремизма и межэтнических конфликтов», передает РИА «Новости». Также из документов видно, что СБУ имела своих информаторов, близких к руководителям меджлиса крымско-татарского народа (признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация), главную роль в которой сегодня играют живущие в Киеве Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. Как написал автор статьи в Dik Gazette, при этом СБУ проводят «психологические операции» для того, чтобы контролировать настроения среди крымских татар». Он отмечает, что все попытки турецких журналистов получить комментарии от главы меджлиса – Чубарова и бывшего главы меджлиса Джемилева и их представителей относительно приведенных в публикации документов, ни к чему не привели».Он также делает вывод, что «Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев по просьбе руководства офиса президента Украины приложили немалые усилия для того, чтобы окончательно закрыть тему национальной автономии, которую власти Украины пообещали крымским татарам в 2014 году». По словам автора статьи, все эти годы Чубаров и Джемилев занимались только тем, что монетизировали эти обещания, получали от украинских властей немалые деньги и высокие должности в обмен на обман и контроль своих соотечественников, а из-за лживой позиции Чубарова крымские татары, живущие на Украине, оказались в изоляции. «Их будущее, к сожалению, незавидно, они оказались оторваны от своих соотечественников, живущих как в Крыму, так и в Турции, и, по всей видимости, украинские власти будут добиваться их ускоренной ассимиляции», – говорится в заключении статьи. Ранее РИА Новости опубликовало документы СБУ о предотвращении создания автономии крымских татар. Избитых журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли из Грозного в Беслан Журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли в Беслан после нападения в Грозном

Фото: t.me/bbbreaking

Текст: Алина Власенко

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, на которых было совершено нападение в Чечне, вывезли из Грозного в бесланскую больницу в Северной Осетии, сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. Солтаев добавил, что будет сопровождать пострадавших. «Еду впереди машины скорой помощи», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что в Чечне было совершено нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прибыли в Чечню на суд по делу Заремы Мусаевой. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки и адвоката. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также заявил РИА «Новости», что в связи с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль. Новости СМИ2 Американский разведчик раскрыл эффективный способ ВС России по борьбе с наступлением ВСУ Риттер заявил об эффективном использовании ВС России дистанционного минирования 4 июля 2023, 12:30 Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные в СВО применяют специальные артиллерийские снаряды, позволяющие проводить дистанционное минирование, что серьезно бьет по их оппоненту, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. Эта российская тактика «очень умная», заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, передает РИА «Новости». Такие снаряды могут на удалении создавать новые минные поля после того, как украинские военные их уже разминировали, это наносит «сокрушительный удар» по ВСУ. Ранее Риттер заявлял, что украинские военные в ходе контрнаступления «спешат и проигрывают». В Тбилиси сочли оскорбительным решение Зеленского выслать посла Грузии Тбилиси «оскорблен» решением президента Украины выслать посла Грузии

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Тбилиси назвали «оскорбительным» решение президента Украины Владимира Зеленского выслать посла Грузии из-за гражданина Украины, бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Это решение оскорбительно, но не будем вдаваться в детали, так как Зеленский – президент страны, которая находится в состоянии войны», – сказал председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. При этом он выразил готовность Грузии оставаться с Украиной в «режиме односторонней дружбы». Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили. Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения. Заявление Зеленского прозвучало после того, как во время дистанционного включения на судебный процесс по одному из обвинений против него Саакашвили показал истощенное тело. Новости СМИ2 В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине

Фото: Benoit Doppagne/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе, выразил мнение экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком. По словам американского офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Он выразил сомнения, что НАТО переживет это, передает РИА «Новости». Кроме того, Макгрегор предположил, что европейцы выйдут из этого кризиса с новыми правительствами. По словам бывшего советника Пентагона, он не знает, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но он выразил уверенность, что правительства в Европе сменятся, появятся новые лидеры, которые уже не будут слушать американцев. Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность ускоренного вступления Украины в альянс по примеру Швеции и Финляндии. В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости взять Украину в НАТО ради безопасности Европы. ВСУ изменили стратегию контрнаступления Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные изменят стратегию контрнаступления, продвижение вперед более не является их главной задачей, заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. На данный момент продвижение не является основной задачей ВСУ, украинская армия считает своей главной задачей «максимальное уничтожение» живой силы и техники ВС России, заявил Данилов в Twitter (заблокирован в РФ), передает ТАСС. По его словам, «война на уничтожение равна войне за километры». Напомним, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. Новости СМИ2 Для объезда Крымского моста запланировали использовать Херсонский Глава Минтранса рассказал о планах открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России. По словам Савельева, транспортная нагрузка на Крымском мосту к выходным дням может повыситься. Кроме того, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля, передает ТАСС. Савельев подчеркнул, что после открытия движения 2 июля через Чонгарский (Херсонский) мост между республикой Крым и Херсонской областью водители могут использовать альтернативный маршрут. По его словам, статистика показывает, что в понедельник более 1,2 тыс. автомобилей проехали по новым территориям минуя Крымский мост. Он также рассказал, что по паромной переправе, минуя Крымский мост, будет перевозиться до тысячи автомобилей в день, задействовано шесть паромов. Также, по словам Савельева, военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу. Автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля текущего года увеличился на 40%. Савельев добавил, что на 14.00 мск на Крымском мосту проезжают 100 транспортных средств, время ожидания составляет 30 минут, а заторы отсутствуют. Напомним, Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Украина отказалась «идти на уступки» по зерновой сделке Кулеба заявил об отказе Украины «идти на уступки» для продления зерновой сделки 4 июля 2023, 06:12 Текст: Антон Антонов

Украина не должна «идти на какие-либо уступки» России ради продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Кулеба заявил, что «это Россия <...> должна четко придерживаться своих обязательств», передает ТАСС. Напомним, весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. СМИ сообщали, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT.

Новости СМИ2 Названа дата удара Украиной ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС Карчаа: Украина намерена ночью 5 июля ударить ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС 4 июля 2023, 20:46 Текст: Ольга Иванова

Украина ночью 5 июля намеревается ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной ядерными отходами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Украина также планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС и использовать беспилотные летательные аппараты – камикадзе, передает ТАСС. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, отметив, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС.

Зеленскому припомнили обещания нейтралитета Украины и прекращения конфликта Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому обещание нейтралитета Украины и прекращения конфликта в Донбассе 4 июля 2023, 04:26 Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году обещал прекращение конфликта в Донбассе, разговор с русскими и украинский нейтралитет, ему пора вернуться к этим обещаниям, заявил итальянский генерал Фабио Мини. Мини возмутился тем, что Запад не заботился о судьбе населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano. Как заявил итальянский генерал, когда Зеленский давал в 2019 году свои обещания, командиры подразделений вооруженных сил Украины заявили, что «разговор с русскими» будет «государственной изменой», после чего Зеленский передумал. Мини предположил, что сейчас «парадоксальным образом» появилась возможность «демилитаризации», учитывая, что «те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада». Напомним, Мини указывал, что в поведении Зеленского можно заметить пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Мини пояснил, что Зеленский использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился у западных стран. Новости СМИ2 Пленный «Кракен» рассказал о боязни украинских бойцов ездить на Leopard Пленный «Кракен» заявил, что украинские бойцы боятся ездить на Leopard из-за охоты на них 4 июля 2023, 09:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские бойцы боятся ездить на иностранной технике, в том числе на танках Leopard, так как считают, что российские бойцы охотятся на технику, поставленную Западом, рассказал попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько. По его словам, он видел, как садились механики в Leopard и боялись туда залезать по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее стараются выстрелить все: от артиллерии до танков и самолетов, передает РИА «Новости». Приходько добавил, что танки долго не живут, как и БМП, и абсолютно все. По его мнению, на западную технику у российских бойцов была объявлена охота, «постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь». Ранее певец Григорий Лепс опубликовал в соцсетях видео, на котором военнослужащий спецподразделения российского Минобороны с позывным Веном подтвердил, что получил от певца 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard. До этого сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение в ходе спецоперации немецкого танка Leopard. Напомним, в рамках ПМЭФ–2023 российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков объявили об инициативе «Русской медиагруппы», в рамках которой обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины. После этого Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники. Путин: Россияне единым фронтом выступили против попытки военного мятежа

Фото: Александр Казаков/POOL/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, в сложившейся обстановке российский народ показал, что сплочен как никогда, передает ТАСС. «Страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован – все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», – подчеркнул президент. Глава государства отметил, что долгое время у российских границ из Украины создавалась «Антироссия» для сдерживания развития России. «Украину накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии», – сказал он. Также Путин добавил, что Россия уверенно противостоит и будет дальше противостоять санкциям и ограничениям, заметив, что против страны ведется гибридная война с использованием беспрецедентных по масштабу нелегитимных санкций. Глава российского государства поблагодарил страны ШОС за поддержку действий властей России в момент попытки мятежа. «Мы это высоко ценим. Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации сотрудничества. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», – заметил Путин. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, добавив, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы. Новости СМИ2 Иран вступил в ШОС

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Шанхайская организация сотрудничества на 23-м саммите под председательством Индии официально объявила о вступлении в свои ряды Ирана. Иран стал девятым членом ШОС, в 2022 году в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана для вступления в организацию, передает ТАСС. В секретариате организации в Пекине прошла торжественная церемония поднятия флага Ирана в связи с принятием страны в ряды ШОС. Президент Ирана Эбрахим Раиси на саммите заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Россией и другими странами по созданию транспортных коридоров. Он указал на важность сотрудничества с Россией в создании железнодорожного коридора, который обеспечит нормальное функционирование цепочек поставок. Иран, по его словам, будет поддерживать проекты по созданию инфраструктуры для развития торговли членов ШОС, такие как международный транспортный коридор «Север – Юг». Также страна готова обеспечить доступ к иранским портам странам, которые не имеют выхода к морю. Ранее в ходе саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к организации. Рогов сообщил о российских контратаках в Запорожской области Рогов сообщил о переходе российских войск в активную оборону в Запорожской области 4 июля 2023, 05:43 Текст: Антон Антонов

Российские войска в Запорожской области не только качественно обороняются, но и контратакуют, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов заявил, что российские войска «перешли в активную оборону». По его словам, контратаки предпринимаются «с минимальными рисками для личного состава». Он заверил, что «людьми никто не рискует». Этого, как отметил Рогов, нельзя сказать о вооруженных силах Украины – украинское командование «бросает волнами на убой все новые силы», передает РИА «Новости». Напомним, Рогов сообщил, что российские военные ликвидировали украинских диверсантов на линии фронта под селом Дорожнянка в Запорожской области. Новости СМИ2 Напавшие на Белгородскую и Брянскую области террористы признали связь с Киевом Главарь напавших на Белгородскую и Брянскую области террористов Капустин подтвердил взаимодействие с властями Украины

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Напавшие на Белгородскую и Брянскую области террористы пользуются инфраструктурой украинской армии и сотрудничают с пограничной службой Украины, сообщил главарь группировки Денис Капустин. Капустин возглавляет так называемый РДК (запрещенная в России террористическая организация). Он внесен в перечень террористов и экстремистов и объявлен в розыск, передает РИА «Новости». Он сообщил Bild, что его организация «может полностью положиться на логистику и инфраструктуру украинской армии». В частности, имеется в виду транспортировка раненых по территории Украины, «логистика в целом», а также «общая информация», например, о местах, где группировка может «поселиться». Также Капустин сообщил о «сотрудничестве с пограничной службой» Украины, пояснив, что «в противном случае как большая вооруженная группа» террористы не смогли бы «просто войти и выйти» за границу. Капустин заявил, что в конце месяца у боевиков «запланировано что-то крупное». Bild сообщает, что интервью у Капустина брали на территории Украины. Въезд в ЕС ему запрещен в связи с неонацистскими взглядами. Напомним, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на агентурные данные сообщал, что РДК (запрещен в России), боевики которой принимали участие в нападении на Брянскую и Белгородскую области, входит в состав националистического диверсионного подразделения «Кракен», сформированного главарями «Азова» (организация признана в России экстремистской и запрещена) и главным управлением разведки Минобороны Украины. Капустина заочно арестовал Басманный суд Москвы. Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.