Финалисты конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» получили новые назначения 23 мая 2023, 16:46 В ДНР назначили чиновников из числа финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика», новые должности получили семь конкурсантов. «В общей сложности за время конкурса новые должности получили уже 24 человека. Это впечатляющий, хоть и промежуточный результат. Особенно приятно, что состоялось столько назначений, хотя победители еще не определены: финал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» впереди. Уверен, что мы не ограничимся этим результатом и продолжим назначать конкурсантов на самые подходящие для них должности», – приводятся слова врио главы ДНР Дениса Пушилина на сайте конкурса. Никита Жданов до недавнего времени руководил штабом по работе с прифронтовыми районами Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика». Теперь он перешел на работу в Фонд развития промышленности на должность главного специалиста отдела информационно-консультативного обеспечения. Нина Лимаренко прежде работала в администрации Калининского района Донецка; недавно она получила назначение на должность ведущего специалиста отдела социальной защиты семей и детей, опеки и попечительства департамента социальной помощи населению Министерства труда и социальной защиты ДНР. Также Лимаренко имеет опыт предпринимательской деятельности и работы в общественных и благотворительных организациях. Татьяна Нетяга с февраля прошлого года руководила отделом образования в администрации Кировского района Донецка. Теперь она перешла на работу в министерство образования и науки ДНР, где возглавила отдел государственной политики в сфере дошкольного и общего образования департамента просвещения. До прихода на государственную службу Нетяга более 10 лет руководила образовательными учреждениями Донецка. Наталья Терлецкая сменила профиль деятельности – она стала председателем территориальной избирательной комиссии Макеевки, тогда как прежде вся ее профессиональная деятельность была связана с работой в школе: на протяжении 26 лет она трудилась учителем, директором и заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школах Макеевки. Ольга Чумаченко возглавила исполком местного отделения партии «Единая Россия» в городе Снежное. Последние три с половиной года Ольга работала в администрации города в должности главного специалиста организационного отдела, а с 2015 года трудится в общественном движении «Донецкая Республика». Елена Шайтан получила назначение на должность директора департамента протокола председателя правительства аппарата правительства ДНР. Прежде она была начальником отдела организационной и протокольной работы департамента документационного обеспечения и контроля аппарата правительства ДНР. Кроме того, Шайтан на добровольных началах с 2012 года руководит донецкой городской общественной спортивной организацией «Футбольный клуб инвалидов «Донбасс». Наталья Шевкунова перешла из средней школы № 10 в среднюю школу № 2 Снежного с повышением – она возглавила образовательное учреждение, тогда как раньше работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Напомним, что с января по апрель прошли три полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». По их итогам 17 финалистов конкурса получили назначения на новые должности.



Военкоры: В Артемовске ликвидирован снайпер ВСУ с чемпионским прошлым Российские военкоры: В боях за Артемовск ликвидирован экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом, ставший снайпером ВСУ

Бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский, ставший в рядах ВСУ снайпером, ликвидирован в ходе боев в Артемовске, сообщили российские военкоры. Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», 15 мая у Артемовска уничтожен Богдан Ходаковский 2000 года рождения – экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом из города Узин, победитель украинских чемпионатов, член киевской сборной по легкой атлетике, ставший снайпером ВСУ. Напомним, в апреле из данных радиоперехвата переговоров противника стало известно, что Киев привлек к обстрелу российских позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области снайперов из числа украинских биатлонисток.

Сейчас силовым структурам необходимо тщательно и методично зачищать территорию Белгородской области от ДРГ. Учитывая ландшафт местности и стоящие перед нами задачи, сделать это быстро невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Ранее СК возбудил уголовное дело факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область. «Ситуацию в Белгородской области осложняет ландшафт местности. Леса позволяют противнику прятаться, поэтому и искать их приходится долго. Помимо этого, перед нами стоит задача не только уничтожить диверсантов, но и сохранить личный состав», – рассказал президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов. «Для реализации последнего существует ряд общепринятых мер. В частности, большую роль тут играют технические средства для разведки местности. Очевидно, что мы не можем взять и перекинуть в Белгородскую область все свои силы, чтобы максимально быстро зачистить территорию. Это оголит другие места на нашей границе и даст противнику возможность для прорыва. Возможно, именно на это и был их расчет. В целом у этой диверсии не столько политические и военные цели, сколько морально-психологические. Они пытаются воздействовать на мирное население», – полагает собеседник. Оценивая уровень подготовки диверсантов, Филатов отметил, что они, судя по всему, хорошо обучены. «Учитывая то, на какую задачу их отправили, они, скорее всего, имеют боевой опыт, проходили специальную подготовку, знают технику, умеют убивать. Нужно быть морально заряженным для того, чтобы пойти на такое дело», – добавил он. «Наша основная задача – нейтрализовать угрозу, защитить свою территорию. Никакой цели сохранять жизни противнику, который вторгся на наши земли, у нас нет. Кого-то получится ликвидировать, других взять в плен или вытеснить за государственную границу», – заключил эксперт. Следственный комитет по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей. Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника. Позднее Гладков объявил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уточнил, что в регионе вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Гладков также информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов. Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома. Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление Российских железных дорог о взыскании с Siemens Mobility GmbH ежедневно неустойки в размере 6,078 млн рублей за каждый день неисполнения решения суда. Решение судьи передает ТАСС. В феврале Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение немецкой компании Siemens о расторжении договора с холдингом «Российские железные дороги» на поставку 13 поездов «Сапсан». 12 мая Siemens сообщила, что расторгает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД. До этого немецкий концерн объявил о решении покинуть российский рынок.

Казахстан не утвердил кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на пост украинского посла из-за профнепригодности, сообщили

При худшем сценарии потепления на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов по сравнению с концом XIX века столицу России могут перенести в Сибирь, считает климатолог Алексей Кокорин. Углеродная нейтральность – один из элементов Парижского климатического соглашения. США и страны ЕС планируют ее достичь к 2050 году, Россия и Китай – к 2060-му, Индия – к 2070-му. Кокорин считает, что более реалистичные оценки сдвигают сроки к 2080-м годам, передает РИА «Новости». При этом, отмечает климатолог, к тому времени температура на Земле все равно поднимется на 2–2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще. При наихудшем сценарии, полагает эксперт, температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими. По словам Кокорина, если все действительно будет так плохо, то столицей России станет Новосибирск или Красноярск. Ранее ученые Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) в ходе экспериментов выяснили, что причиной резких перепадов температуры в Арктике могут быть изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем 16 суток. Военкоры показали видео с бронетехникой ВСУ перед нападением на Белгородскую область Украинская бронетехника попала на видео перед нападением ДРГ на Белгородскую область

В интернете появилось видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область, рядом с техникой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. На кадрах, в частности, можно заметить колонну бронетехники ВСУ, которую позже задействовали в атаке на Белгородскую область. Вся техника в колонне американского производства. Преимущественно это американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники. «Военкоры Русской весны» в своем Telegram отмечают, что один из этих MaxxPro в настоящее время захвачен российскими военными. С вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска. Новости СМИ2 ЕС назвал резко выросший после антироссийских санкций автомобильный рынок мира Боррель заявил о сокращении поставок авто в Россию из ЕС на 80% и их росте на 300% в Центральную Азию

Поставки автомашин из Евросоюза в Россию упали на 80% в прошлом году, но троекратно выросли в Центральную Азию, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Экспорт авто в Россию из ЕС в 2022 году сократился почти на 80%, но вырос на 300% в страны Центральной Азии, сказал Боррель, передает ТАСС. Он предположил, что эти машины перепродаются в России. По словам Борреля, в очередном пакете европейских санкций будут включены «ответные меры». Ранее в Минпромторге заявили о продолжении практики параллельного импорта из дружественных стран. Эксперт: Жители Армении примут решение Пашиняна по Карабаху скрипя зубами Политолог Трухачев: Степанакерт не поддержит решения Пашиняна по Карабаху, а жители Армении примут его

Армянское общество, скорее всего, примет идею Пашиняна о признании Карабаха частью Азербайджана, а вот в Степанакерте к этому отнесутся крайне негативно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. «Политика Никола Пашиняна целиком и полностью диктуется потребностью западных стран вывести Закавказье из-под влияния России. В настоящий момент наши отношения с Грузией несколько смягчились, поэтому Вашингтону и Брюсселю срочно потребовалось создать новую региональную проблему для Москвы», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. «К сожалению, стоит признать, что НАТО и ЕС активно способствуют процессу отдаления Армении и Азербайджана от России, пытаясь передать Ереван под покровительство Франции, а Баку – Турции. Их сверхзадача – разрешить противостояние двух стран, чтобы ничего не мешало их постепенной интеграции в западный лагерь», – отмечает эксперт. «Этим и объясняются возможные решения по Карабаху и ОДКБ. Разумеется, в Степанакерте местное население не приветствует подобное предложение со стороны Еревана. Местные армяне крайне пророссийски настроены, и они понимают, к чему приведут заявленные изменения», – подчеркивает собеседник. «Однако в Армении местные жители, скрипя зубами, скорее всего, примут это решение. В конце концов, Пашинян был переизбран премьером, а его позиция по Карабаху всем известна. Кроме того, сказывается усталость граждан от предыдущей войны с Азербайджаном. И к рискам никто не готов», – полагает Трухачев. «При этом глава Армении говорит о том, что передача Карабаха возможна только при условии соблюдения гарантий безопасности для местных жителей. Скорее всего, речь идет о присутствии по всему периметру региона войск какого-либо государства, которые могли бы контролировать ситуацию на территории», – считает эксперт. Собеседник также усомнился в том, что российские военные из миротворческого контингента останутся в Карабахе в случае, если Ереван подпишет соглашение с Баку. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах. При этом политик констатировал, что вопрос прав и безопасности армян, проживающих в регионе, должен стать предметом обсуждения для Баку и Степанакерта. Он отметил, что для признания территории за Азербайджаном необходимы гарантии того, что политика этнических чисток и геноцида армян на данной территории не будет продолжена. В то же время, по словам Пашиняна, Баку также готов подтвердить целостность Армении на площади 29,8 тыс. кв. километров. В понедельник Пашинян выразил надежду, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве получится достичь договоренностей по вопросам региональных коммуникаций. Сообщалось, что политик не рассчитывает на подписание мирного соглашения. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Баку и Ереван смогли сблизить позиции в отношении потенциальных договоренностей. Новости СМИ2 Белгородские власти рассказали о зачистке территории от украинской ДРГ Губернатор Белгородской области Гладков: Зачистка Грайворонского округа от украинской ДРГ продолжается

Правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области, куда прорывалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил в своем Telegram, что в Грайворонском округе все еще ведется зачистка территории. Ее проводит Минобороны совместно с силовыми структурами. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома. С вечера понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска. Международная ассоциация бокса приостановила членство нескольких западных федераций

Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство в организации федерациям Новой Зеландии, Германии, Швеции, Нидерландов, Чехии, Либерии и Экваториальной Гвинеи, сообщила пресс-служба IBA. Ассоциации бокса Новой Зеландии и Германии, Федерации бокса Швеции и Нидерландов признаны виновными в нарушении правил и положений IBA и были отстранены в качестве членов IBA, передает ТАСС. Отмечается, что членство Чешской боксерской ассоциации было приостановлено после организации международного турнира, к участию в котором она допустила боксеров из США, которые в апреле объявили о прекращении членства в организации. Членство Либерийской боксерской ассоциации и Федерации бокса Экваториальной Гвинеи было приостановлено по причине того, что они не предоставили ежегодную отчетность в соответствии с политикой членства в IBA. В пресс-службе уточнили, что всем национальным федерациям выдвинуты четкие условия, при выполнении которых они будут полностью восстановлены. Отмечается, что спортсмены отстраненных национальных федераций по-прежнему могут принимать участие в соревнованиях под эгидой IBA, однако они должны быть зарегистрированы напрямую через спортивный отдел IBA. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, им разрешено выступать с национальной символикой. В связи с этим об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации бокса ряда западных стран. Ранее американская федерация бокса сообщила, что прекращает свое членство в IBA. Новости СМИ2 В Молдавии признали Гуцул победительницей на выборах в Гагаузии Апелляционная палата в Молдавии признала победу на выборах в Гагаузии за кандидатом «Шор»

Апелляционная палата молдавского города Комрат (столица автономии Гагаузия) утвердила победу на выборах главы автономии кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Мандат избранной главы Гагаузии Евгении Гуцул признается действительным, заявил судья Андрей Миронов, передает ТАСС. Ранее глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что молдавские власти нарушают закон, пытаясь вмешиваться в избирательный процесс автономии. До этого полицейский спецназ вывез из здания ЦИК Гагаузии все избирательные бюллетени после победы Гуцул. В Белгородской области введен режим КТО Губернатор Гладков: В Белгородской области введен режим КТО

В Белгородской области с понедельника начал действовать режим контртеррористической операции (КТО), об этом объявил глава региона Вячеслав Гладков. Режим вводится для обеспечения безопасности жителей области, он устанавливает специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Также Гладков сообщил, что в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник, по предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле проверяют оперативные службы. Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области замечена украинская ДРГ. Кремль заявил, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Новости СМИ2 Немецкая разведка не увидела признаков военного ослабления России Глава разведслужбы Германии Каль: Нет ни одного признака военного ослабления России 23 мая 2023, 10:23 Текст: Алина Власенко

Россия не проявляет признаков военного ослабления и все еще может вести боевые действия в долгосрочной перспективе, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль. По его словам, нет ни единого признака слабости Российской армии или того, что военная деятельность России «может свернуться». Каль отметил, что Москва способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами, пишет Die Welt.

По мнению главы разведслужбы Германии, если Запад «не очень организованно поддержит Украину», то выбранная российским руководством «стратегия … может возобладать», пишет «Коммерсант». Тем временем в ВСУ заявили о наличии необходимого для контрнаступления минимума вооружений. Однако президент США Джо Байден заявил, что гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет. Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины Politico: Встреча глав МИД Германии и Венгрии в Брюсселе закончилась перепалкой из-за разногласий по Украине

Встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP, сообщило европейское издание Politico. Обозреватель издания Якопо Баригацци в своей статье отметил, что, по словам четырех дипломатических источников, главы МИД Германии и Венгрии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник поругались из-за разногласий по Украине, передает РИА «Новости». По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. Как сообщил Баригацци, Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными. Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России. Новости СМИ2 Во Франции назвали потери ВСУ «самым страшным секретом» Зеленского Журналист Valeurs Actuelles Раффрей назвал потери ВСУ самым страшным секретом украинского президента Зеленского

Число погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является самым страшным секретом украинского президента Владимира Зеленского, на связь не выходят от 40 до 60% обучавшихся во Франции солдат ВСУ, сообщил французский журнал Valeurs Actuelles. Как считает обозреватель издания Мериадек Раффрей, число погибших остается самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло, передает РИА «Новости». По словам обозревателя издания, киевские власти крайне недовольны вопросами французских инструкторов о потерях ВСУ. Автор отметил, что, по информации источника, от 40 до 60% обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Источник издания отметил, что они, вероятнее всего, уже погибли в бою. Раффрей считает, что у Киева есть от 2,5 до 3 тыс. солдат для проведения контрнаступления, однако эти цифры далеки от стандартов НАТО, по которым их численность должна составлять от 5 до 8 тыс. человек. Кроме того, подчеркнул журналист, баланс сил явно складывается в сторону армии России. Так, например, по данным французских военных, у России в три раза больше артиллерии, чем у Украины, не говоря уже о личном составе. Накануне в Минобороны сообщали, что на одном только Донецком направлении за сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих.