Власти пообещали поставки нового iPhone 14 в Россию по параллельному импорту

Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, у россиян будет возможность приобрести новинку, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на полях ВЭФ.

Сейчас продукция Apple включена в список параллельного импорта. Как ранее отмечал Мантуров, действие этого механизма планируется продлить на весь 2023 год.

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны – пожалуйста. Такая возможность будет», – приводит РИА «Новости» ответ Мантурова на вопрос, будет ли новая модель iPhone разрешена к ввозу в страну по параллельному импорту.

Ранее Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. В моделях Pro исчезнет «челка», а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные, передает «Ридус».

Также у телефона появится керамическая защита экрана, увеличен и объем батареи, а в модели 14 Plus обещают самый мощный аккумулятор. iPhone 14 и iPhone 14 Plus появятся в продаже в пяти цветах корпуса. Цены на iPhone 14 будут начинаться от 799 долларов, а на iPhone 14 Plus – от 899 долларов.

Впервые iPhone получили поддержку спутниковой связи, но использовать ее можно только для экстренных вызовов и обмена текстовыми сообщениями. Такая функция будет доступна с ноября в США и Канаде.

Компания Apple представила также три новые модели Apple Watch – 8, второе поколение упрощенных SE и абсолютно новые Ultra, а также второе поколение наушников AirPods Pro.

Ранее сообщалось, что старт продаж новых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max планируется на 16 сентября.