В США новый фильм Сокурова назвали одной из важнейших премьер фестиваля в Локарно

Новый фильм российского режиссера Александра Сокурова «Сказка», в фантастическом ключе повествующий о событиях Второй мировой войны, назван в числе важнейших премьер международного кинофестиваля в швейцарском Локарно. Список десяти самых ожидаемых картин, которые будут представлены в рамках смотра, опубликовало американское сетевое издание Indiewire.

Как отмечает портал, в новом фильме российский мэтр, «один из последних гигантов советского кино», воссоздает образы ведущих политиков прошлого столетия – Гитлера, Сталина, Черчилля и Муссолини, которые «встречаются в абстрактном пространстве, чтобы обсудить вопросы войны, политики и развития истории в ХХ веке», передает ТАСС. Издание уточняет, что при подготовке картины использовалась технология deepfake, позволяющая реалистично заменять лица актеров образами других людей на основе архивных фотографий. По мнению обозревателей Indiewire, «сценарий фильма повергает зрителя в состояние волнения», а «мрачный юмор то и дело противопоставляется чувству ужаса».

«Сказка» будет демонстрироваться 6, 7 и 8 августа в рамках программы Concorso internationale («Конкорсо интернационале»), где показывают мировые премьеры авторского кино, которые соревнуются за главный приз киносмотра – «Золотого леопарда» (Pardo d'oro).

Фестиваль в Локарно входит в четверку самых крупных в Европе киносмотров наряду с Каннским, Венецианским и Берлинским. В этом году он проводится в 75-й раз. Благодаря отмене коронавирусных ограничений в Швейцарии городская площадь Пьяцца Гранде, где картины демонстрируются под открытым небом на огромном экране (26 метров в длину и 14 в высоту) сможет собирать по вечерам до 8 тыс. зрителей на каждый сеанс.

Помимо «Сказки» в главном конкурсе участвуют еще 16 кинолент из Австрии, Азербайджана, Германии, Индии, Португалии, Франции и других стран. Среди них работа азербайджанского режиссера Хилала Байдарова Sermon to the Fish («Проповедь рыбам»), фильмы Declaration («Декларация») Махеша Нараянана (Индия), Tommy Guns («Томми Ганз») Карлоса Консейсао (Португалия) и Stella est amoureuse («Стелла влюблена») Сильви Верхейд (Франция). Всего в Локарно в этот раз будут представлены более 200 полнометражных и короткометражных фильмов из более 100 стран. Киносмотр открывается в среду.