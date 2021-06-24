Патрушев заявил о процессе возрождения биооружия в мире

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о наличии явных признаков того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях, налицо возрождение биологического оружия.

«Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, «в данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся».

Кроме того, Патрушев заявил, что «Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны». Он подчеркнул, что Москва сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.

В мае первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований.