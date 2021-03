Подлодку «Казань» подготовили к передаче ВМФ Шойгу назвал сроки поставки первой партии танков и БМП на платформе «Армата» 4 марта 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Опытно-промышленную партию танков, боевых машин пехоты и ремонтно-эвакуационных машин на платформе «Армата» планируется поставить в российские Вооруженные силы в 2022 году, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве. «В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. Он добавил, что в настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов техники на платформе «Армата». По его словам, эти боевые машины занимают лидирующие позиции в соответствующих рейтингах. Напомним, 3 февраля гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что поставки в опытно-войсковую эксплуатацию бронетехники на платформе «Армата» разработки «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в Ростех) начнутся в этом году.

В США признали провал истребителей F-35 1 марта 2021, 14:44

Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Madelyn Brown

Текст: Алина Назарова

Военно-воздушные силы США смирились с провалом при создании F-35, которым в течение целого десятилетия пытались заменить главный американский истребитель F-16, пишут американские СМИ. Из материала следует, что на фоне растущей конкуренции конструкцию F-35 существенно усложнили, что замедлило разработку, увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководителям ВВС пришлось принять тот факт, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35. И военные уже допускают, что им придется запустить новую программу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes. «Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась», – говорится в статье. При этом, как предполагают авторы материала, даже если американские ВВС все же предпримут такую попытку, есть большая вероятность, что сценарий повторится, и новый истребитель не придет на смену F-16, а окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным, как F-35. Ранее сообщалось, что если Китай остановит поставки своих редкоземельных металлов за океан, то ВПК США долго не сможет оправиться от такого удара. В частности, пострадает производство истребителей F-35. Агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщало, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. В США российский танк Т-90М назвали «монстром» 3 марта 2021, 09:30

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников». Как указал автор материала, журналист Марк Эпископос, Т-90М представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений. Так, была значительно обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель. «Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», – отметил обозреватель The National Interest. Саму военную машину автор публикации назвал «танковым монстром», который «с каждым днем становится все смертоноснее», сообщает «Царьград». При этом российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, напомнил автор. По словам Эпископоса, модернизация танков Т-90 идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата», передает РИА «Новости». Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Ранее журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах». Шойгу предложили возобновить выпуск «Русланов» в России 2 марта 2021, 14:05

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу заслушал предложения по возобновлению производства в России украинского самолета Ан-124 «Руслан», сообщили в пресс-службе военного ведомства. Эти предложения министру представили на совещании в Ульяновске на предприятии «Авиастар-СП». Шойгу отметил, что в 2020 году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124. Он выразил надежду, что стране удастся получить необходимое количество исправных самолетов. Ан-124 «Руслан» – самый большой в мире серийный грузовой самолет. Его разработали в украинском конструкторском бюро «Антонов». В Ульяновском авиакомплексе всего было выпущено 36 Ан-124, передает «Интерфакс». В России эти самолеты не выпускают с 2003 года, но действующие машины продолжают ремонтировать и поддерживать их летную годность. Военные не раз предлагали возобновить производство «Русланов». Однако глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в этом нет острой необходимости, поскольку ремонт существующего парка продлит ресурс Ан-124 до конца 2040-х. Напомним, в октябре Шойгу заявил о важности модернизации самолета Ан-124. Экс-командующий ЧФ России оценил поставку США катеров Киеву 2 марта 2021, 12:24 Текст: Дмитрий Зубарев

США поставками катеров подливают масла в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных ВМС провести успешную десантную операцию против России, заявил командующий Черноморским флотом России (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов. «Принцип США по отношению к Украине таков: «Нате, Боже, что нам негоже», то есть американцы поставляют украинцам катера для создания так называемого «москитного флота» [быстроходные и маневренные малые боевые корабли]. Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масла в огонь не только в Азовском, но и на Черном море», – передает РИА «Новости» слова Комоедова. При этом адмирал исключил возможность того, что насыщение украинских ВМС новыми кораблями позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма. Такого рода маневры – самые сложные и затратные в военно-морском деле, полагаться на силу одних катеров в них невозможно, отметил он. «Если и планировать нечто подобное, то уровень должен быть гораздо более масштабный: такая операция потребует далеко не только средства доставки, то есть корабли и катера. Она состоит из нескольких этапов: посадка десанта, переход морем, сопровождение авиацией, разведка и, наконец, высадка на берег при огневом прикрытии. На каждом из этих этапов на десант может быть оказано мощное огневое воздействие противоборствующей стороны, так что я не склонен полагать, что украинцы даже при помощи США решатся на такой шаг», – подчеркнул Комоедов. Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Кроме того, Киеву был обещан новый транш в 150 миллионов долларов в случае успеха военной реформы в этой стране. Беспилотный истребитель Loyal Wingman совершил первый полет 2 марта 2021, 12:52

Фото: Boeing/YouTube

Текст: Алина Назарова

Первый беспилотный истребитель Loyal Wingman, спроектированный и произведенный в Австралии более чем за 50 лет, совершил первый полет. «Команда Boeing Australia и Королевские ВВС Австралии выполнили первый полет Loyal Wingman. Самолет … предназначен для защиты других пилотируемых самолетов», сообщает портал Aerocontact. Там же отмечается, что Loyal Wingman – первый военный самолет, спроектированный и произведенный в Австралии более чем за 50 лет. Второй самолет Loyal Wingman в настоящее время находится в стадии разработки, совместные полеты запланированы на конец 2021 года. Рассказывая об этом беспилотнике в конце прошлого года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Loyal Wingman – «Верный ведомый» – будет просто лететь ведомым за пилотируемым истребителем и вести бой совместно с ним. Это тоже требует искусственного интеллекта, и неизвестно, чем ограничатся австралийцы в итоге. И во что превратится эта машина, когда попадет в ВВС США. Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman показали на предприятии корпорации Boeing Australia 5 мая 2020 года. Проект финансируется корпорацией Boeing и правительством Австралии. При этом разработка была бы невозможной без участия американской стороны: в его основе лежат концепции, проработанные специалистами Phantom Works – специальной научно-исследовательской группы Boeing, работающей в перспективных направлениях, пишет «Военное обозрение». Loyal Wingman – довольно крупный аппарат. Его длина составляет 11 метров, а ширина – 11,7 метра. Он имеет один реактивный двигатель. Главной конструктивной особенностью БПЛА можно назвать модульный принцип: в зависимости от характера задания аппарат сможет брать различную нагрузку. Прежде всего, вероятно, речь идет о различных сенсорах, позволяющих обнаруживать и идентифицировать неприятеля. В будущем аппарат может получить свое собственное вооружение. Loyal Wingman сможет сопровождать пилотируемые истребители на протяжении всего полета, вне зависимости от характера боевого задания. Среди заявленных целей – разведка, ударные задачи, постановка помех и так далее. Американцы признали Су-35 одним из красивейших истребителей в мире 2 марта 2021, 08:40

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире. Су-35 оказался вторым в рейтинге, набрав 14% голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%), третье место отошло французскому Rafale (13%). На четвертом месте с 12% голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с 5% занял европейский Typhoon. Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20, передает РИА «Новости». Ранее американское издание National Interest сообщало, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя». Появились подробности об оснащенности новых российских вертолетоносцев 4 марта 2021, 03:53 Текст: Алексей Дегтярев

Российские корабли-вертолетоносцы проекта 23900 смогут расположить у себя на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, сообщил источник в судостроительной отрасли. «Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников», – пояснил собеседник РИА «Новости». Министерство обороны достаточно долго формировало требования в контракте по этим кораблям, потому итоговый проект «по своему функционалу стал не хуже, а может даже лучше «Мистралей». Газета ВЗГЛЯД писала, почему слухи о том, что Россия якобы копирует французские «Мистрали» при строительстве собственных вертолетоносцев, не соответствуют действительности. На «Севмаше» начали формирование корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М 4 марта 2021, 04:35 Текст: Наталья Ануфриева

Корабелы «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ведут формирование корпусов седьмой и восьмой атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Воронеж» и «Владивосток», заложенных 20 июля 2020 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник сообщил, что «на «Севмаше» полным ходом идет формирование корпусов АПЛ «Воронеж» и «Владивосток», передает ТАСС. Он напомнил, что передача субмарин ВМФ России планируется на 2027 и 2028 годы соответственно. Напомним, за закладкой подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток» в режиме видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин. Тогда, обращаясь к главе государства, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что закладываются корабли с гиперзвуковым оружием. В 2021 году корабелы «Севмаша» готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М «Казань» и первую серийную – «Новосибирск». На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще четыре субмарины этого проекта. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М – крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс». В данный момент головной и единственный подводный крейсер проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» готовится к испытаниям гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые начнутся в этом году. Ранее «Севмаш» решил сократить срок строительства атомных подлодок. Названы сроки передачи АПЛ «Казань» флоту 3 марта 2021, 03:22 Текст: Алексей Дегтярев

Головную атомную подлодку (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце весны или начале лета, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Передача «Казани» флоту ожидается в мае–июне этого года», – сказал собеседник ТАСС. Планируется, что АПЛ до сдачи флоту совершит еще один контрольный выход в море, после этого будет проведена ревизия узлов и механизмов. После этого пройдет церемония поднятия на лодке Андреевского флага. Ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что «Казань» будет готова к передаче Военно-морскому флоту России с 26 февраля. Напомним, 12 января атомная подлодка «Казань» вышла на завершающий этап испытаний. АК-203 решили сделать основным штурмовым оружием индийской армии 2 марта 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Автомат Калашникова АК-203 в перспективе станет основным штурмовым оружием Вооруженных сил Индии, заявил посол этой страны в России Датла Бала Венкатеш Варма. «Заключение контракта на совместное производство АК-203 заложит основу полного перехода индийских Вооруженных сил на использование АК-203 в качестве основного штурмового оружия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Национальная оборона» слова дипломата. Он подтвердил, что поставки систем ПВО С-400 Индии осуществляются согласно графику и в соответствии с условиями контракта. «С-400 – очень продвинутая система противовоздушной обороны, не имеющая аналогов в мире, и поэтому сможет существенно повысить оборонный потенциал Индии», – добавил посол. Он также выразил надежду на развитие сотрудничества в области вертолетной техники, судов и подводных лодок. Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии. Огнеметную систему «Тосочка» пообещали снабдить новыми дальнобойными снарядами 3 марта 2021, 02:17 Текст: Алексей Дегтярев

Новейшие реактивные снаряды для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» планируется начать в 2021 году, заявил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин. «Комплект реактивных снарядов к ТОС-2 выходит на стадию государственных испытаний. В 2021 году осуществляется закупка опытной партии для проведения опытно-войсковых испытаний», – цитирует Кочкина ТАСС. По его словам, отличие новых снарядов от тех, которые есть сейчас – увеличенная дальность и повышенная мощность действия у цели. Ранее сообщалось, что Ростех приступил к подготовке «Тосочки» к государственным испытаниям, их планируется начать в марте. Впервые эту огнеметную систему применили в сентябре на учениях «Кавказ-2020». Американская база в Ираке подверглась обстрелу 3 марта 2021, 09:38 Текст: Алина Назарова

Военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар и используемая американскими военными, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности. По данным канала, десять ракет упали недалеко от места базирования военных международной коалиции. Другие подробности инцидента выясняются, передает ТАСС. Ранее США нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики. Су-27 сопроводил два бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем 3 марта 2021, 21:09 Текст: Ксения Панькова

Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем к границе России, сообщил Национальный центр управления обороной России. «Третьего марта 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что экипаж СУ-27 идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над Балтийским морем. Нарушения государственной границы РФ не допущено. «После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – добавляется в сообщении. Подчеркивается, что полет осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства. Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, 17 февраля российские истребители перехватили военные самолеты ВВС Франции над Черным морем. В сентябре российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Летчики ЧФ после возвращения Крыма в состав России начали летать втрое больше 3 марта 2021, 11:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Налет летчиков морской авиации Черноморского флота (ЧФ) с момента возвращения Крыма в состав России увеличился в три раза и составил порядка 5000 часов в год, сообщила пресс-служба ЧФ. В Севастополе прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию создания морской авиации Черноморского флота. «За последние семь лет, после возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, общий налёт лётчиков морской авиации увеличился более чем в три раза и в настоящее время составляет порядка 5000 часов в год. Ежегодно лётный состав морской авиации ЧФ пополняется молодыми лётчиками, которые спустя год полностью подготовлены к выполнению задач по предназначению как в дневное, так и в ночное время», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Кроме того, боевое применение авиации флота увеличилось более чем в шесть раз, что позволило довести показатель точных попаданий управляемыми авиационными ракетами по морским целям до 100%. «После 2014 года в состав морской авиации были поставлены на вооружение многоцелевые истребители Су-30СМ и модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М. Освоен и успешно применяется разведывательный вертолет Ка-31р и модернизированные вертолеты Ка-27М», – сообщает пресс-служба ЧФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему НАТО наглеет в Черном море. Российский корвет «Стойкий» взял на сопровождение иностранные суда в Аденском заливе 2 марта 2021, 14:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Корвет «Стойкий» Балтийского флота сопровождает для защиты от возможных нападений пиратов два гражданских судна под флагами иностранных государств в Аденском заливе, сообщили в пресс-службе флота. «Под охраной отряда боевых кораблей Балтийского флота - корвета «Стойкий» и танкера «Кола» – два торговых судна под флагами иностранных государств будут проведены через Аденский залив в Аравийское море», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В январе отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» совершил деловой заход в сирийский порт Тартус.