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    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
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    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности
    На пост президента Грузии выдвинут бывший футболист владикавказской «Алании»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия тестирует новый тип политики на Востоке

    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

    0 комментариев
    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    27 ноября 2024, 13:10 • Новости дня

    Доллар на Форекс превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года

    Доллар на Форекс достиг 108 рублей впервые с марта 2022 года

    Доллар на Форекс превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года
    @ IMAGO/CFOTO/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На рынке Форекс курс доллара к рублю достиг 108 рублей, что стало самым высоким показателем с марта 2022 года. Межбанковский курс и фьючерсы также свидетельствуют о росте.

    Курс доллара на международном валютном рынке Форекс превысил 108 рублей, сообщает РБК. Это произошло 27 ноября, когда пара доллар/рубль (USD/RUB) выросла на 3,04%, достигнув значения 108,7025 рублей по состоянию на 10.42 мск. Это самый высокий показатель за два года и восемь месяцев, последний раз курс достигал такого уровня 16 марта 2022 года.

    Помимо этого, курс доллара к рублю на межбанковском рынке увеличился на 3,05% и составил 108,7025 рублей. Одновременно с этим фьючерс на доллар, торгующийся на Московской бирже с поставкой в декабре, подорожал на 0,47% до курса 107,5 рублей.

    Ранее Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что текущий валютный курс поддерживает российских экспортеров, и подчеркивал его большую значимость по сравнению с ключевой ставкой.

    26 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Минобороны: Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэродром Курск-Восточный подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО, сообщило Минобороны.

    «25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н. п. Халино)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российские системы противовоздушной обороны, включая ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», сбили семь из восьми запущенных ракет. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения. Также было зафиксировано незначительное повреждение объектов инфраструктуры аэродрома.

    По итогам обследования мест атак было подтверждено, что удары наносились именно ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны.

    Накануне Telegram-каналы сообщили, что украинские военные обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили. Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, при этом этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные. Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

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    26 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области

    Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области в Ростов Великий

    Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий.

    Законопроект предложен Ярославской областной думой 29 августа; во вторник, 26 ноября, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о переименовании города, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что название Ростов Великий известно как в историческом, так и в современном контексте. Архивные документы и исторические исследования подтверждают, что город исторически именовался именно так. В документе отмечается, что это название было распространено в летописных документах и научной литературе.

    Инициатива по переименованию Ростова неоднократно выдвигалась местной общественностью. Этот шаг поддержан историческими и культурными традициями, которые делают новое название более символичным и значимым для города, говорят авторы проекта.

    Согласно финансово-экономическому обоснованию, переименование города будет финансироваться за счет бюджета Ярославской области.

    В августе губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о поддержке российским руководством инициативы по переименованию Ростова в Ростов Великий.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    27 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам

    Подполье сообщило о многочисленных погибших после удара по силам ВСУ под Харьковом

    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В пригороде Харькова, в подконтрольном ВСУ районе, произошла мощная детонация, вызванная ударом по складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами, что привело к многочисленным жертвам, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по месту дислокации украинских сил в пригороде Харькова привел к большим потерям среди военнослужащих, сообщает РИА «Новости».

    По словам Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления, удар был нанесен со стороны Чугуева. Лебедев отметил, что детонировали боекомплекты и бочки с горюче-смазочными материалами, что вызвало многочисленные жертвы среди украинских военных.

    Лебедев добавил, что точное количество погибших пока неизвестно, но информация о разрушениях и жертвах продолжает поступать. Пророссийские силы сообщают, что удар был значительным и нанес серьезный урон месту дислокации украинских сил, включая технику и боеприпасы.

    Официальной информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.

    Накануне российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Житомирской области, среди которых были представители из Латинской Америки. В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.

    А в минувшее воскресенье был нанесен удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, сообщал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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    27 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Путин утвердил День морской пехоты 27 ноября
    Путин утвердил День морской пехоты 27 ноября
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября в Вооруженных силах России.

    Глава государства официально установил День морской пехоты, данный указ опубликован на сайте правовой информации.

    «Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», – отмечено в документе.

    Событие получило официальный статус в календаре военных праздников России.

    Ранее Путин заявил, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области. После чего было предложено установить в ВС России День морской пехоты и отмечать его 27 ноября.

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    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

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    26 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский может до инаугурации Трампа отправить войска в контрнаступление, чтобы создать ложное впечатление о возможностях ВСУ. Но неудача будет стоить ему дорого, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев отметил, что несмотря на недостаток ресурсов, контрнаступление ВСУ не следует исключать. «Несмотря на явный недостаток ресурсов, я бы не отметал контрнаступление ВСУ на каком-либо участке как невозможное», – написал экс-депутат Рады в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что попытка к инаугурации Дональда Трампа создать иллюзию способности ВСУ навязывать инициативу может дорого обойтись президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае неудачи. Однако, по мнению Царева, Зеленский «может рискнуть и попробовать».

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский анонсировал контратаки украинских войск. По его словам, победа невозможна, если ВСУ будут действовать только в обороне. Ранее Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте.

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    26 ноября 2024, 16:23 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ ракетами ATACMS пытались поразить дивизион С-400 в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конце прошлой недели, 23 ноября, ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, информировало Минобороны России.

    В этот день украинские боевики выпустили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, они прилетели рядом с Лотаревкой, расположенной в 37 километрах к северо-западу от Курска, указало ведомство в своем Telegram-канале. ВСУ целились по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

    Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывавший дивизион, уничтожил три ракеты ATACMS, две из них достигли цели. Ударом повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди личного состава, заключили в Минобороны.

    В понедельник Telegram-каналы сообщали, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области. Отмечалось, что большую часть выпущенных ракет перехватили.

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    26 ноября 2024, 17:48 • Новости дня
    Самарский губернатор вскрыл коррупционную схему в футбольном судействе России

    Губернатор Самарской области заявил о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей преступникам

    Самарский губернатор вскрыл коррупционную схему в футбольном судействе России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о коррупции в футбольном судействе и долге клуба «Крылья Советов» в 36 млн рублей тем, кто участвует в преступной деятельности.

    Федорищев уточнил, что из-за существующей коррупционной системы футбольный клуб «Крылья Советов» имеет долг в размере 36 млн рублей перед неназванными лицами, связанными с судейским корпусом, сообщает РИА «Новости».

    Глава региона предложил включить в KPI губернаторов задачу по борьбе с коррупцией. «Я предлагаю в KPI губернатора поставить прекращение направления денег налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе», – заявил он.

    Кроме того, глава региона подчеркнул, что обсуждал проблему с судейским комитетом Российского футбольного союза (РФС). По его словам, официальные зарплаты судейского корпуса составляют 6-7 млн рублей в год, что, по мнению Федорищева, достаточно для поддержки профессионализма без необходимости прибегать к коррупционным методам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее РФС начал проведение внутренней проверки в отношении арбитра Алексея Матюнина из-за ошибок, повлиявших на результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» – «Крылья Советов». Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков дисквалифицирован за шутку о денежном переводе от «Краснодара» за победу над петербургским «Зенитом».

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    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    26 ноября 2024, 15:04 • Новости дня
    Кандидат в главы МИД Грузии представила видение отношений с Россией
    Кандидат в главы МИД Грузии представила видение отношений с Россией
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила о необходимости фокусирования международного внимания на высоком уровне к отношениям Тбилиси и Москвы, разорванных после войны 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На парламентских слушаниях во вторник она заявила, что «с точки зрения мирного восстановления территориальной целостности Грузии, ее объединения, особенно важно, чтобы вопрос мирного урегулирования российско-грузинского конфликта оставался в международной повестке дня на высоком уровне».

    При этом проблему восстановления территориальной целостности Грузии она назвала «самой важной».

    «Власти Грузии используют все возможные дипломатические и правовые рычаги для «деоккупации» «оккупированных территорий», – сказала Мака Бочоришвили.

    Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

    Также она сообщила, что Грузия «продолжит непрерывную гуманитарную помощь Украины в рамках собственных возможностей».

    Также, по ее словам, Тбилиси продолжит поддерживать Киев на дипломатической арене.

    Новое правительство Грузии утвердят 28 ноября.

    Ранее сообщалось, что Мака Бочоришвили отказалась слушать ультиматумы от Запада.

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    26 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    ФСБ объявила о высылке британского дипломата

    ФСБ: Британский дипломат Прайор лишен аккредитации за подрывную деятельность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны, сообщила ФСБ.

    Дипломат, «сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе», при оформлении въезда в Россию указал ложные данные, что является нарушением законодательства, пояснили в ЦОС ФСБ, передает РИА «Новости». ФСБ также обнаружила признаки его участия в разведывательно-подрывной деятельности, которая угрожает безопасности государства.

    На основании этих фактов Министерство иностранных дел России в сотрудничестве с другими ведомствами приняло решение о лишении Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в двухдневный срок.

     «ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами», – подчеркнули в российской спецслужбе.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

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    26 ноября 2024, 19:44 • Новости дня
    Walmart объявил об отказе от обязательств перед секс-меньшинствами
    Walmart объявил об отказе от обязательств перед секс-меньшинствами
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская компания Walmart решила свернуть участие в инициативах по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), прекратив публикацию отчетов о равенстве и выбор партнеров по половому и расовому признаку, сообщает агентство Associated Press.

    Walmart, крупнейшая сеть оптовой и розничной торговли в мире, отказалась от следования программам DEI, направленным на поддержку разнообразия, равенства и инклюзивности. Решение было принято после давления со стороны консервативных активистов, которые критиковали подобные инициативы, передает РИА «Новости».

    В рамках изменений Walmart прекратит публикацию ежегодных отчетов о равенстве сексуальных меньшинств и перестанет выбирать поставщиков и партнеров, основываясь на их половой или расовой принадлежности. Также компания расформирует центр расового равенства, созданный в 2020 году.

    Walmart, в которой трудятся около 1,6 млн американцев, стала одной из крупнейших компаний в США, отказавшейся от инициатив DEI. Ранее от них отказались такие корпорации, как Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.

    Агентство отмечает, что изменения в политике Walmart произошли вскоре после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Трамп, ранее критиковавший инициативы DEI, поддерживает связь с консервативными политиками, которые разделяют его взгляды. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов.

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    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

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    26 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Польские эксперты установили тип взрывчатки на месте подрывов «Северных потоков»

    Польская прокуратура обнаружила тротил на месте взрывов газопроводов «Северный поток»

    Польские эксперты установили тип взрывчатки на месте подрывов «Северных потоков»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Польская прокуратура подтвердила наличие следов тротила в образцах, взятых на месте взрывов газопроводов «Северный поток», что может указывать на преднамеренное вмешательство, сообщает RMF24.

    Польское Поморское управление Национальной прокуратуры, расследующее взрывы на газопроводах «Северный поток», выявило наличие тротила на месте происшествия, сообщает РИА «Новости». Это подтверждают данные из заключений экспертов, работающих с прокуратурой.

    В сообщении говорится, что следы тротила обнаружены в трех образцах, взятых из района взрывов. Эксперты не выявили остатков химического оружия, оставшегося с времен Второй мировой войны. Кроме того, специалисты Военного технологического университета в Варшаве взяли на анализ пробы воды и взвеси с морского дна после взрывов, чтобы определить наличие отравляющих или взрывчатых веществ.

    По данным RMF24, взрывы на «Северных потоках» не вызвали загрязнения, угрожающего безопасности людей или окружающей среде. Польские прокуроры запросили результаты расследований у Дании и Швеции и обратились за юридической помощью к ряду стран, включая Болгарию, Румынию, Австрию и Британию. В рамках расследования допрошены несколько человек.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

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    27 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    Правнучка летчика Чкалова скрылась за границей

    Правнучка летчика Чкалова после обвинений в призывах к терроризму скрылась за границей

    Правнучка летчика Чкалова скрылась за границей

    Tекст: Вера Басилая

    Правнучка летчика Валерия Чкалова (признана иноагентом) скрылась за границей после обвинений в призывах к терроризму, находится в международном розыске, следует из судебных документов.

    Иноагента Богданову (внесена в перечень экстремистов и террористов) обвиняют по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России в публичных призывах к терроризму. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. В официальных судебных документах указано, что Богданова объявлена в международный розыск, передает РИА «Новости».

    В апреле этого года против Богдановой было возбуждено уголовное дело.  В интервью Олегу Кашину (признан иноагентом) Богданова якобы призывала к террористической деятельности. Судебная инстанция приняла решение о ее заочном аресте, считая, что оставаясь на свободе, она может продолжить преступную деятельность и угрожать свидетелям.

    Судебные материалы свидетельствуют о наличии достаточных доказательств ее причастности к преступлению. Суд счел обоснованными подозрения следствия, что подтвердилось при избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

    Ранее в апреле против правнучки легендарного летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбудили уголовное дело за призывы к терроризму, ее объявили в розыск.

    В конце октября Богданова была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за публичные призывы к терроризму.

    Богданова не стала обжаловать решение суда о заочном аресте, оно вступило в законную силу.

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