Доллар на Форекс превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года

Доллар на Форекс достиг 108 рублей впервые с марта 2022 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Курс доллара на международном валютном рынке Форекс превысил 108 рублей, сообщает РБК. Это произошло 27 ноября, когда пара доллар/рубль (USD/RUB) выросла на 3,04%, достигнув значения 108,7025 рублей по состоянию на 10.42 мск. Это самый высокий показатель за два года и восемь месяцев, последний раз курс достигал такого уровня 16 марта 2022 года.

Помимо этого, курс доллара к рублю на межбанковском рынке увеличился на 3,05% и составил 108,7025 рублей. Одновременно с этим фьючерс на доллар, торгующийся на Московской бирже с поставкой в декабре, подорожал на 0,47% до курса 107,5 рублей.

Ранее Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что текущий валютный курс поддерживает российских экспортеров, и подчеркивал его большую значимость по сравнению с ключевой ставкой.