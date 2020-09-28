Дрон-огнеметчик решили создать в России

Беспилотник, способный поражать цели из огнемета, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), заявил заместитель главы компании-разработчика этой технологии «Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы» Максим Скоков.

«Наша компания проводила работы для войск РХБЗ – мы продемонстрировали возможность применения штатных огнемётных средств с беспилотников. По результатам испытаний была открыта опытно-конструкторская работа», – цитирует РИА «Новости» Скокова.

По его словам, при отработке данной технологии со спецподразделениями было выявлено, что без должной подготовки сбить дрон-огнеметчик «весьма затруднительно».

Ранее в сентябре российский грузовой тяжелый дрон переделали в спасательный.

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