Российский грузовой тяжелый дрон переделали в спасательный

Тяжелый беспилотник вертикального взлета BRAERON, изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов, сможет применяться при спасении людей в зонах лесных пожаров, заявил разработчик этого беспилотника гендиректор ОКБ «Авиарешения» Дмитрий Арсентьев.

«Наша разработка на днях доказала, что способна опуститься на высоту деревьев, зависнуть и стабильно удерживать полезную нагрузку до 200 килограммов. Фактически в недалеком будущем это даст возможность спасти человека из леса в условиях пожара, или если он, скажем, потеряется. Пока это первый российский дрон, способный на такие операции. Сейчас мы начали вести общение с представителями МЧС на предмет возможного сотрудничества в области пожаротушения», – передает РИА «Новости» слова Арсентьева.

Он уточнил, что в перспективе BRAERON будет оснащен выдвижным механизмом, при помощи которого пострадавших можно будет вызволять из горящих лесов, не опускаясь вниз.

Арсентьев добавил, что данный беспилотник сможет эвакуировать одного взрослого человека в безопасное место на расстояние до 40 километров. Разработчик подчеркнул, что в отличие от вертолетов, которые используются во время спасательных операций из зон задымления, дрон не требует непосредственного присутствия человека в зоне ЧС. Таким образом, применение BRAERON поможет избежать потенциальных угроз жизни пилотам спасательных служб.

«В чрезвычайных ситуациях беспилотник является более эффективным средством, чем традиционные инструменты спасателей. Несмотря на относительно крупные размеры, взлет не требует особых условий – ему не нужна взлетная полоса, а для посадки нужна только небольшая площадка. Кроме того, благодаря особой конструкции БЛА, аппарат удается посадить безопасно и точно, погрешность составляет всего 30 сантиметров. Это важно, когда дело касается спасения человеческих жизней», – рассказал он.

Напомним, в августе испытания созданного в России беспилотника BRAERON, способного летать на 300 километров с полезной нагрузкой более 200 килограммов, сняли на видео.