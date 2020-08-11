Появилось видео испытаний российского дрона-дальнобойщика

Испытания созданного в России беспилотника BRAERON, способного летать на 300 километров с полезной нагрузкой более 200 килограммов, сняли на видео.

Ролик опубликован РИА «Новости».

Руководитель проекта BRAERON (создатель дрона) Дмитрий Арсентьев сообщал, что новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни.

Дрон поможет снизить логистическую наценку более чем на треть. Он способен преодолевать расстояние до 300 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет до 300 килограммов.

Размер BRAERON – пять на три метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, для посадки ему нужна только ровная площадка 10 на 10 метров.