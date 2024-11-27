Минтранс предложил запретить водителям с неснятой судимостью перевозить детей

Минтранс предложил запретить водителям с неснятой судимостью перевозку детей

Tекст: Вера Басилая

Министерство транспорта подготовило законопроект, который запрещает водителям с неснятой и непогашенной судимостью перевозить организованные группы детей, передает ТАСС.

Законопроект направлен на усиление ответственности водителей автобусов, перевозящих детей, и будет действовать наряду с общими требованиями Трудового кодекса России для водителей общественного транспорта.

Ведомство подчеркивает, что документ разработан во исполнение поручения президента.

Ранее такая инициатива распространялась только на водителей легковых такси.

Изменения в законодательстве затронут не только российских водителей, но и трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза. Это шаг к повышению безопасности детей при использовании общественного транспорта.

Ранее в России запретили водителям с судимостью работать в такси, включая тех, кто осужден за тяжкие, особо тяжкие и средней тяжести преступления.

До этого лицам с судимостью за тяжкие преступления запретили работать водителями общественного транспорта.