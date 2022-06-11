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В России подписан закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
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Президент России Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это касается и водителей автобусов и трамваев.
Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, запрет действует для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК России тяжкими и особо тяжкими преступлениями.
Запрет теперь касается граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.
Закон распространяется и на иностранцев, но только являющихся членами ЕАЭС. Для прочих иностранцев ограничения не вводятся, так как за наличие таких судимостей они вообще не могут получить разрешение на работу в России.
Также, согласно закону, работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев необходимо представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года.
Шольц потребовал от Вучича ввести санкции против России
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Сербию потребовал, чтобы Белград ввел санкции против Москвы, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», – цитирует Вучича ТАСС.
Глава сербского государства отметил, что уже объяснял позицию Белграда и о ситуации около Косова, и о традиционных отношениях с Россией. Вучич пояснил, что политики также говорили о предстоящей зиме, и он ознакомил Шольца со всеми трудностями и проблемами, с которыми сталкивается Сербия сейчас.
«Олаф Шольц был очень любезным и справедливым и предложил абсолютную помощь в поиске решения для кризиса, который мы уже ощущаем каждый день, и с которым только столкнемся», – отметил президент.
Также Шольц в пятницу заявил, что вступление в Евросоюз Сербии и самопровозглашенной республики Косово станет возможным только после взаимного признания Белграда и Приштины.
Боевики потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками
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Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей, сообщили в силовых структурах.
«На «Азоте» сейчас находится около 300 боевиков. Они вступили с нами в переговоры, их условие – выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
При этом все пути с завода для боевиков отрезаны, отмечается, что сделать это невозможно.
«Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться», – сообщил источник.
Сейчас в бомбоубежищах «Азота» находится свыше тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан.
Австрия выдвинула условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС
Австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, при каком условии его страна согласится предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Нехаммер во время визита в Эстонию заявил, что согласие на предоставление Украине статуса Австрия даст, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия», передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Захарова дала Киеву совет по мобилизации покинувших Украину женщин
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Украинский генштаб объявил о мобилизации женщин, но «объекты мобилизации» Киеву надо искать за границей, с иронией сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Генштаб ВСУ запускает ряд мобилизационных мероприятий в отношении женщин-граждан Украины. В первую очередь, до 15 июня стартует мобилизация женщин, уже являющихся военнообязанными, а до 31 июня пройдут мероприятия по постановке на воинский учет всех украинок с 18 до 60 лет», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Она выразила надежду, что украинские посольства по всему миру доведут информацию до своих граждан за рубежом, и «в украинские загранучреждения выстроится очередь из людей и Porsche Cayenne, на которых объекты мобилизации случайно покинули Родину в трудный для нее час».
Дипломат предположила, что уехавшие из страны «по первому зову» побегут записываться к дипломатам, «расталкивая друг друга локтями».
«Напомню, что посольство Украины постоянно вербует наемников и добровольцев. Вот и мобилизацию своих граждан за границей надо такими же темпами проводить», – заключила она.
Лукашенко не исключил, что Белоруссии придется «воевать за Западную Украину»
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Возможно, Белоруссии придется участвовать в конфликте за Западную Украину, чтобы коллективный Запад ее «не оттяпал», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По мнению Лукашенко, страны Запада «до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова». «А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Он заявил, что на Западе «не остановятся» и «зайдут с Украины Западной или еще откуда-то». «Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», – сказал он.
Лукашенко прокомментировал упреки в адрес Белоруссии и России по поводу вывоза с Украины зерна: «Слышали проблему вывоза зерна. И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?».
Он считает, что «американцы не смогли весь мир организовать и бросить» против России и Белоруссии. В связи с этим США «подняли тему голода», хотя тот «до пандемии уже хорошо обрисовался». В Вашингтоне, по его словам, «хотят через этот вселенский голод организовать остальные страны, подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию», а также Белоруссию. Лукашенко отметил, что на Украине «этого зерна столько нет, сколько они говорят». Кроме того, Россия и Белоруссия уже предложили маршруты для экспорта зерна, отметил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Военный моряк оценил перспективы высадки российского десанта в районе Очакова
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«У российских сил появляется возможность проведения десантной операции в районе Очакова, то есть нанесения удара в тыл ВСУ, в обход украинских укреплений, оборудованных восточнее Николаева», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что подконтрольный ВСУ порт Очаков остался без защиты со стороны моря.
Если украинская сторона действительно утратила возможность защищать Очаков со стороны моря, а лежащая напротив города Кинбурнская коса оказалась в руках ВС РФ, то теперь не исключена высадка нашего десанта в районе Очакова, полагает капитан III ранга запаса Максим Климов.
«Но даже если наши Вооруженные силы не сочтут нужным проводить высадку десанта, сам по себе полный контроль над акваторией Кинбурнской косы резко затрудняет для ВСУ проведение оборонительных мероприятий, например – постановку минных заграждений в море. Впрочем, все что и до этого ставили украинские военные, можно охарактеризовать одним словом – «непрофессионально», – пояснил Климов.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый предположительно в акватории Очакова. На нем видно, как украинский боевой корабль уходит от артобстрела, который ведут по нему с суши. Комментируя ролик, Климов предположил, что акватория между Очаковом и Кирнбурнской косой, вероятно, ранее была все же заминирована украинской стороной. «Думаю, судно могло так быстро двигаться, поскольку у командования была карта расположения мин», – предположил эксперт.
Стоит напомнить, что Очаков очень важен с историко-символической точки зрения, добавил Климов. «В битвах за эти территории отметились великие люди: кроме Суворова, во времена Потемкина и Екатерины Второй там сражался и американский контрадмирал Пол Джонс, находившийся на русской службе, национальный герой и основатель флота США», – рассказал эксперт.
В пятницу источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что украинская морская оборона города Очакова Николаевской области осталась без кораблей. Собеседник уточнил, что к обороне Очакова, стоящего на выходе из Днепро-Бугского лимана в Черное море, было привлечено всего два корабля ВМСУ – малый противолодочный корабль «Винница» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». По словам источника, «Винница» затоплена. «А по «Юрию Олефиренко» принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», – сказал собеседник.
В итоге Вооруженные силы России после освобождения стратегически важной части Николаевской области – района Кинбурнской косы – открыли водный путь на город Очаков, сообщил источник. Собеседник добавил, что военно-морская база, которую строили в Очакове при участии представителей стран НАТО, в данный момент закрыта, а ее персонал давно эвакуирован.
В ДНР назвали численность украинской группировки у Славянска
В агломерации вокруг Славянска могут находиться сейчас около 60–70 тыс. украинских военных, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.
«От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60–70 точно», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что идет продвижение в направлении Славянска.
Славянск – город с населением более 100 тыс. человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.
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Шольц заявил, что санкции против России не снимут после окончания спецоперации
Антироссийские санкции не снимут после прекращения спецоперации на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции.
«Санкции, которые мы ввели – а сейчас это шестой пакет рестрикций, – и санкции всех других стран – это не то, что закончится, когда завершится война. Обязательное условие – изменение ситуации, улучшение обстановки», – цитирует Шольца ТАСС.
Россия должна понять, что «не может диктовать условия мира Украине», она должна вести диалог с Украиной и договориться с ней о соглашении, гарантирующем «территориальную целостность и суверенитет» этой страны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Херсонские власти приказали бойцам ВСУ сдаться и сложить оружие
Украинским военнослужащим в Херсонской области следует добровольно сдаться и явиться в военную комендатуру, где сдать оружие и боеприпасы, соответствующий приказ подписал военный комендант региона.
«Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений. Те же, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – говорится в сообщении в Telegram-канале «ВГА Херсонской области».
Отмечается, что приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан еще 9 июня.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
Япония увидела угрозу повторения украинских событий в Азии
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Существует опасение, что в Индо-Тихоокеанском регионе повторится ситуация, которая произошла на Украине, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.
На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» Киси сказал, что «обеспокоенность, что вторжение, подобное тому, что произошло на Украине, может произойти и в Индо-Тихоокеанском регионе, разделяется на международном уровне», передает ТАСС.
По его словам, Япония «находится на передовой в деле поддержания международного порядка, основанного на букве закона», и собирается повысить свою обороноспособность. Как заявил Киси, Токио «осознает тот ужасающий факт, что на земле сейчас есть государство, которое пытается в одностороннем порядке при помощи военной мощи изменить статус-кво, угрожая при этом применением ядерного оружия». Он призвал оказывать помощь государствам, которые подверглись нападению, чтобы избежать повторения подобных сценариев.
В пятницу на «полях» конференции в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. После переговоров официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что «министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать», передает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
СМИ: В Сербии с валютой и бриллиантами задержали экс-руководителя СБУ Андрея Наумова
На территории Сербии задержан бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов.
По данным издания «Страна», генерал пытался перевезти через границу 600 тыс. евро наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы. Наумов пытался пересечь границу в сопровождении гражданина Германии, которого тоже задержали.
Сейчас мужчины находятся в изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов. Согласно законодательству Сербии, им грозит до 12 лет тюрьмы.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Российский дипломат язвительно ответил на заявления США о «путинском налоге»
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «путинском налоге» для американцев на топливо и продукты питания.
По словам Полянского, «кажется, будто президент Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин». Он упрекнул Байдена в «неубедительной и тщетной попытке переложить вину и избежать ответственности», передает ТАСС.
Напомним, Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.
В апреле Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине.
Сами граждане США позже начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в стране и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
Украинских боевиков заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке
ВСУ сейчас блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт, сообщил в пятницу посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Немногочисленная группировка укроформирований на территории химобъединения АЗОТ покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Как рассказал Мирошник, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия».
«Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил посол ЛНР.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
Посол заявил о критической точке в отношениях России и США
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Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что «из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик», а «враждебность стала частью повседневности», передает ТАСС.
Он отметил, что не видит «предпосылок выправления отношений». «Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Антонов не исключил, что отношения могут еще ухудшиться: «Я даже не знаю, на низшей ли они точке. У меня нет уверенности». По его словам, «добрые и хорошие отношения между Россией и США выгодны и нам, и США», ведь «как бы Америка ни была сильна, никогда они в одиночку не победят в борьбе с терроризмом», также США «не решат проблемы стратегической стабильности» без России, «проблему изменения климата».
Посол подчеркнул, что «американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности». В Москве ждут, «когда они созреют». Антонов заявил: «Даже то, что я говорю – а я говорю, что мы готовы к этому диалогу – и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что бегать за вами не будем. Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем».
Договор об СНВ истечет в 2026 году, напомнил посол. «Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», – сказал Антонов, выразив уверенность, что в данном случае «время не ждет», и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».
3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3, который был подписан в 2010 году. Договор был продлен без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.
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Захарова назвала Зеленского взращенным Западом «монстриком»
Западные политики устали от президента Украины Владимира Зеленского, который досаждает всем, как «монстрик», кусающий своих же создателей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).
«Есть люди, которые навязчивы до зубной боли только потому, что они заставляют тебя что-то делать, не забывать о какой-то теме. У них (у Запада – прим. ВЗГЛЯД) другое к нему отношение: они понимают, что создали монстрика, который аккуратненько, а где-то неаккуратненько начинает их сжирать», – сказала она в интервью, опубликованном в пятницу на канале «Вован и Лексус» в Rutube.
По мнению дипломата, глава Украины поверил в то, что Запад «отменит» любого человека, на которого он укажет пальцем. Он выстраивает свой придуманный мир, куда встраивает себя.
«Я уверена, что он абсолютно точно считает, что он управляет миром», – отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров).