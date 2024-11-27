Уфимский «Хатико» четыре дня не покидал берег реки, где утонул хозяин

Собака по кличке Белка четыре дня не покидала место гибели хозяина на реке в Башкортостане

Tекст: Евгения Караваева

Верная собака уже четвертый день ждет своего хозяина, который утонул, провалившись под лед на реке в Караидельском районе Башкортостана, передает РИА «Новости».

По информации и. о. председателя Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилла Перова, тело мужчины найдено. Трагедия произошла, когда велосипедист решил проехать по льду реки, толщина которого составляла всего два сантиметра.

Спасательные операции шли на глубине более семи метров, первоначально обнаружили только велосипед. Все это время на берегу, верно ожидая хозяина, оставалась его собака по кличке Белка. Родственники погибшего пытались увезти собаку, но она возвращалась к месту происшествия.

Собака выходила на лед, и спасатели возвращали ее на берег, но она снова убегала на реку.



В будущем собаку планирует взять к себе племянник погибшего.



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