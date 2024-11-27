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Уфимский «Хатико» четыре дня не покидал берег реки, где утонул хозяин
Собака по кличке Белка четыре дня не покидала место гибели хозяина на реке в Башкортостане
Четвертый день собака по кличке Белка не покидает место на реке под Уфой, где ее хозяин провалился под лед на велосипеде и утонул.
Верная собака уже четвертый день ждет своего хозяина, который утонул, провалившись под лед на реке в Караидельском районе Башкортостана, передает РИА «Новости».
По информации и. о. председателя Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилла Перова, тело мужчины найдено. Трагедия произошла, когда велосипедист решил проехать по льду реки, толщина которого составляла всего два сантиметра.
Спасательные операции шли на глубине более семи метров, первоначально обнаружили только велосипед. Все это время на берегу, верно ожидая хозяина, оставалась его собака по кличке Белка. Родственники погибшего пытались увезти собаку, но она возвращалась к месту происшествия.
Собака выходила на лед, и спасатели возвращали ее на берег, но она снова убегала на реку.
В будущем собаку планирует взять к себе племянник погибшего.
В мире известно немало случаев необыкновенных взаимоотношений между человеком и его питомцем. Пожалуй, самая знаменитая – трагедия Хатико. Эта кличка давно стала нарицательной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, секрет преданного ожидания собаки хозяина заключается в правильном воспитании и дрессировке питомца, а также в личном характере животного.
В Ухане пес более трех месяцев ждал своего хозяина, который был госпитализирован с коронавирусом и умер в больнице Тайкан. Хаски в течение трех недель ждал в аэропорту Хабаровска хозяев, улетевших в отпуск, за что был прозван местным «Хатико».