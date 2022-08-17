«Хатико» три недели ждал в аэропорту Хабаровска уехавших в отпуск хозяев

Хаски три недели ждал в аэропорту Хабаровска хозяев, улетевших в отпуск – за такую преданность пса прозвали местным «Хатико», сообщают в пресс-службе воздушной гавани и городской мэрии.

По данным аэропорта, породистый пес ежедневно приходил на привокзальную площадь, провожая и встречая пассажиров. Сотрудники аэропорта подкармливали «Хатико» и пытались узнать, кто его хозяева, и если их нет, найти ему новую семью.

«Наш пушистый друг вернулся домой. Восьмимесячный хаски Буран несколько недель гостил на нашей привокзальной площади. На время, пока мы не нашли хозяев, он находился в гостях у сотрудницы аэропорта Хабаровска. С вашей помощью [подписчиков Telegram] мы нашли владельцев», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы аэропорта.

Как выяснили в воздушной гавани, пес оказался очень активным и сбежал, пока хозяева были в отпуске.

«В настоящее время мы поддерживаем с ними связь, собака счастлива и чувствует себя прекрасно. На видео из дома он весело виляет хвостом и всем передает привет», – сообщили в аэропорту.

Как уточняет мэрия Хабаровска, «Хатико» гостил в аэропорту три недели. Сотрудникам городской администрации удалось узнать, что хозяева оставили питомца на попечение соседей, но свободолюбивая собака не стала мириться с ограничением свободы и сбежала на поиски хозяев.

Ранее руководитель Учебно-дрессировочного центра «Сириус», кинолог Андрей Цветков рассказал газете ВЗГЛЯД, что секрет преданного ожидания собаки хозяина заключается в правильном воспитании и дрессировке питомца, но также немаловажен личный характер животного.