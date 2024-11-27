В Петербурге задержали легализовавшего 21 тыс. мигрантов мужчину

Tекст: Алексей Дегтярев

По данным следствия, уроженец Камчатки вместе с сообщниками разработал схему фиктивной постановки на миграционный учет более 21 тыс. иностранцев через компанию без реальной хозяйственной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

За оказанные услуги фигурант и его подельники получали денежное вознаграждение. Документы оформлялись на мигрантов, которые не собирались проживать по месту фиктивной регистрации. 26 ноября подозреваемый был задержан.

Следствие установило, что преступная схема была разработана не позднее 30 августа 2023 года. Использовалось юридическое лицо, реквизиты которого вносились в уведомления о прибытии мигрантов. На данный момент в отношении задержанного и его соучастников возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Ранее СК вскрыл канал миграции не менее 140 сирийских граждан через Россию и Белоруссию в Западную Европу.