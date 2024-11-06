СК раскрыл незаконную миграцию 140 сирийцев через Россию в Западную Европу

Tекст: Алексей Дегтярев

За указанных лиц вносились фиктивные сведения относительно цели въезда на территорию России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Следственный комитет пресек деятельность преступных групп, организовавших незаконную миграцию граждан из арабских стран и СНГ через фиктивные документы и сведения на Госуслугах.

Также вскрыт другой канал незаконной миграции. Военное следственное управление по Южному военному округу ведет дело об организации миграции десятков граждан Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Согласно версии следствия, преступники за деньги заключали фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоров на выполнение работ (оказание услуг), чтобы обосновать их пребывание в России.

Кроме того, военное следственное управление по Ленинградскому военному округу расследует дело об организации незаконной миграции граждан одного из арабских государств. В портал «Госуслуги» вносили фиктивные сведения относительно цели их въезда, а также указывали гарантийные обязательства по их приему.

По всем делам проведены обыски и задержания, изъяты денежные средства и документы, используемые преступниками. Виновные заключены под стражу, а расследование продолжается под контролем Главного военного следственного управления СК России.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними мигрантами, существенно выросло в 2024 году. Более чем вдвое выросло число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: с 53 до 108.