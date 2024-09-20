Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.0 комментариев
СМИ: Китайская чиновница имела 58 любовников среди подчиненных
South China Morning Post: Чиновница Чжун Ян получила 13 лет за коррупцию и имела 58 любовников
Чжун Ян, бывшая глава округа в Китае, приговорена к 13 годам за коррупцию. Она имела 58 любовников, посещая ночные клубы и используя должностное положение для романтических связей, сообщило издание South China Morning Post.
Ранее Чжун Ян была приговорена народным судом средней ступени городского округа Цзуньи провинции Гуйчжоу к 13 годам тюремного заключения за коррупцию, передает РИА «Новости». Суд признал ее виновной в получении взяток на сумму 1 млн юаней, что составляет около 140 тыс. долларов.
Чжун Ян, родившаяся в 1972 году, вступила в Коммунистическую партию Китая в возрасте 22 лет и постепенно достигла должности губернатора и заместителя секретаря парткома Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа. Источники сообщают, что во время своей работы на посту главы округа она заработала прозвище «красивый губернатор» благодаря своей яркой внешности.
Как выяснилось, у Чжун Ян было 58 любовников, многие из которых являлись ее подчиненными. Чиновница часто посещала частные ночные клубы и использовала «сверхурочные работы» и «командировки» как предлоги для проведения времени с мужчинами. 1 сентября Чжун Ян была исключена из рядов КПК.
Ранее в Тяньцзине приговорили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя к смертной казни за получение взяток. Отметим, австралийский писатель Ян Хэнцзюнь в Китае также приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. Ранее Народный суд города Цзяоцзо в провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детского сада, отравившей 25 воспитанников нитритом натрия.