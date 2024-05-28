Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?0 комментариев
В Китае экс-главу инвестиционной компании приговорили к смертной казни
В Китае экс-главу инвестиционной компании приговорили к смертной казни за взятки
Суд в Тяньцзине приговорил к смертной казни бывшего генерального директора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя за получение взяток.
Как сообщает Центральное телевидение КНР, Бай Тяньхуэй признан виновным в том, что в период с 2014 по 2018 год он злоупотреблял своим служебным положением и брал взятки на общую сумму 1,1 млрд юаней (155,8 млн долларов), передает РИА «Новости».
Суд также постановил лишить Бай Тяньхуэя всех политических прав и конфисковать все его личное имущество.
Отмечается, что осужденный содействовал следствию и предоставил важные улики для раскрытия других дел. Однако суд посчитал, что эти обстоятельства не могут смягчить приговор, учитывая серьезность преступлений Бай Тяньхуэя и масштаб нанесенного им ущерба.