В Китае экс-главу инвестиционной компании приговорили к смертной казни за взятки

Tекст: Кристина Цыцура

Как сообщает Центральное телевидение КНР, Бай Тяньхуэй признан виновным в том, что в период с 2014 по 2018 год он злоупотреблял своим служебным положением и брал взятки на общую сумму 1,1 млрд юаней (155,8 млн долларов), передает РИА «Новости».

Суд также постановил лишить Бай Тяньхуэя всех политических прав и конфисковать все его личное имущество.

Отмечается, что осужденный содействовал следствию и предоставил важные улики для раскрытия других дел. Однако суд посчитал, что эти обстоятельства не могут смягчить приговор, учитывая серьезность преступлений Бай Тяньхуэя и масштаб нанесенного им ущерба.



