УВЗ назвал сроки поставки «Арматы» в войска

Поставки в опытно-войсковую эксплуатацию бронетехники на платформе «Армата» разработки «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в Ростех) начнутся в этом году, сообщил гендиректор УВЗ Александр Потапов.

«В 2020 г. начнем поставки для опытно-боевой эксплуатации машины. В ходе заводских испытаний все заложенные в нее характеристики были подтверждены», – передает ТАСС слова Потапова в интервью газете «Ведомости».

По его словам, в настоящее время завершаются основные этапы подготовительных работ, что уже позволяет «выйти на серию».

«Такого танка в мире нет – и в ближайшие годы ничего подобного даже близко у наших конкурентов не будет. Те, кто говорит, что там возникают сложности, забывают: тот же Т-72 создавался куда дольше, а здесь речь идет об абсолютно новом изделии», – отметил гендиректор УВЗ.

Отвечая на вопрос, когда могут начаться экспортные поставки «Арматы», он уточнил, что все иностранные заказчики предпочитают осуществлять закупки, как правило, когда товар приобретен Министерством обороны.

«В ближайшее время мы разработаем паспорт экспортного облика, а сами поставки, при наличии решения нашего руководства, могут стать реальными уже в обозримом будущем», – сказал Потапов.

В ноябре глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в Вооруженные силы в конце 2019 – начале 2020 года.

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