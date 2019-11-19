Названы сроки поставки в войска первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в Вооруженные силы в конце 2019 – начале 2020 года, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия. Ее поставка Вооруженным силам России состоится в конце 2019 – начале 2020 года», – передает ТАСС слова Чемезова.

Напомним, в августе 2017 года Минобороны анонсировало получение 100 танков на платформе «Армата» до 2020 года.

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