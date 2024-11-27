Bloomberg сообщил о росте затрат на энергоносители из-за холодной зимы

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, предстоящая зима в Европе обещает стать самой холодной за последние годы, что может вызвать повышение затрат на энергоносители и увеличение энергетических рисков, передает ТАСС.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды сообщает, что в странах Евросоюза температуры будут ниже, чем в последние два года, особенно в Южной Европе, включая Италию.

Bloomberg отмечает, что изменения температурного режима означают, что потребность в отоплении достигнет самого высокого уровня с момента начала конфликта на Украине. Это усугубляется значительным ростом цен на газ и электроэнергию, а также возможным прекращением поставок трубопроводного газа из России через Украину.

Также агентство подчеркивает, что ожидаемые холодные зимы в Северном полушарии и ограниченный ввод новых СПГ-мощностей могут привести к скачкам цен на мировом газовом рынке. Также возможны перебои в электроснабжении и задержки с запуском новых проектов, что потенциально может вызвать сокращение поставок.

Ранее Bloomberg сообщал, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка, что может повлиять на поставки российского СПГ.