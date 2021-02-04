МЭР отчитался о снижении цен на сахар

Цены на сахар в России после заключения соглашений о стабилизации цен снизились, стоимость подсолнечного масла стабилизировалась, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Глава государства начал встречу с обсуждения ситуации на рынке продуктов. «Мы несколько раз обсуждали с вами вопрос контроля за тем, что происходит у нас на рынке социальных товаров, и я знаю, что министерство озаботилось этим, этим занимается. Изначально говорили о том, что это безусловно должно все в рамках рыночных процедур происходить и рыночными инструментами осуществляться, без всякого административного давления», – сказал Путин, после чего Решетников подробно рассказал о стабилизации цен.

«Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он добавил, что рост цен в России является риском для макроэкономической стабильности.

«Мы в четвертом квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности», – сказал Решетников.

Он напомнил, что правительство России после поручения президента разобраться в ситуации приняло меры.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.