Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что лидеры западных стран вместо угроз в адрес Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины могли бы предложить продуманное решение украинского кризиса.

«Ситуация мне все кажется более понятной: США готовят вторжение Украины в Донбасс, а Путин готовится им противостоять. Что касается нас, мы выступаем свидетелями подготовительной пропаганды. Соединенные Штаты надеются измотать Россию, объявляя о всяких страшных последствиях для нее еще до драки. А потом будет борьба Запада за счастье Украины — до последнего украинца», – отметил mitsu hirato, передает РИА «Новости».

«G7 – это страны, которые закрывают глаза и уши. Им безразличны преступления киевского режима против своих граждан. Конечно, поддержав переворот в 2014 году, они виноваты в нем, но предпочитают винить Россию», – считает DARIUS47.

«Русофобия, как и любая фобия, – следствие незнания. Невежественные, они пишут здесь свои мантры для таких же людей, как они. Русофобия в словах Le Figaro хорошо видна», – заявил Barbiers et guignoles.

«Зачем угрожать, когда достаточно пообещать, что обязательства Америки, данные Горбачеву Бушем-старшим во время падения Берлинской стены, будут соблюдены?» – поинтересовался JOEL VELASQUE.

«Это дело Украины яростно напоминает мне Ирак и «оружие массового уничтожения». Нас в чем-то обманывают и сбивают с толку. По-прежнему странно, что до того, как российские войска были отправлены к границе с Украиной, в Черном море было столько военной активности НАТО», – заметил tarte au marron.

Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».