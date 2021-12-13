|
|
США выступили за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Соединенные Штаты контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Каждый день мы работаем над тем, чтобы держать открытыми каналы дипломатического взаимодействия, осуществлять диалог с европейцами и прямые контакты с украинцами и россиянами, а также стремиться и следовать дипломатическим путем выхода из ситуации», – приводит слова пресс-секретаря американской администрации ТАСС.
«Есть одновременно много различных составляющих в настоящий момент», – подчеркнула Псаки, отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие дипломатические шаги готовит Вашингтон.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила, в частности, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы «встретиться с представителями правительства высокого ранга, обсудить наращивание Россией военных сил и подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов суверенитету Украины».
«Она подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата», – отметила представитель американской администрации.
«В дополнение к этому наши специалисты, занимающиеся вопросами национальной безопасности, продолжают вести обширные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами <…>, и это тоже продолжится», – добавила Псаки.
-
Согласно заявлению Госдепартамента США, Донфрид 13–15 декабря побывает в Киеве и Москве, а затем отправится в Брюссель. В Госдепе пояснили, что целью рабочей поездки помощника госсекретаря станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Россией по Украине, предложив «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал «в будущем активировать» «нормандский формат» для поиска решения ситуации на Украине.
В воскресенье главы МИД стран G7 в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину. При этом он допустил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО.
В прошлую пятницу президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились возобновить переговоры в «нормандском формате». В тот же день Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем Штаты могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения минского комплекса мер.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
При этом в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина ответила на слова Путина о долге перед Россией
|
|
Украинская сторона считает необоснованными заявления об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.
Раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, согласно которому доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%, заявил Николенко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.
В 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о нулевом варианте, по которому Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года, добавил представитель МИД.
Украина же обязывалась передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
Якобы игнорирование российской стороной требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделали невозможной ратификацию соглашения Радой.
«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», – подвел итог Николенко.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» отметил, что Москва рассчитывала на передачу странами бывшего СССР зарубежных активов в обмен на погашение долгов, но Украина не выполнила свое обязательство, передает «Коммерсант».
«В 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», – сказал глава российского государства.
Украинский генерал назвал срок капитуляции Киева при войне с Россией
|
|
Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.
Он заявил, что в первую очередь Москва сможет задействовать высокоточное оружие и авиацию «по примеру Югославии конца 90-х». При этом первоочередной задачей будет запугать киевские власти, сообщает РИА «Новости».
«Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря», – сказал Кривонос.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности
|
|
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом в жесткой форме поставил вопрос о доступе и возвращении российской дипсобственности в США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», – цитирует его РИА «Новости».
Рябков рассказал, что Россия направила США уже более 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность.
Он пояснил, что российские дипломаты раз в две недели направляют в Госдеп вербальные ноты и намерены и дальше продолжать эту практику, «не потому, что это какой-то механический процесс».
«Это способ подчеркнуть, насколько мы озабочены и встревожены данной совершенно нетерпимой ситуацией, и до какой степени американские аргументы, они же отговорки, почему они не хотят этого делать, для нас неприемлемы», – отметил Рябков.
Дипломат отметил, что «мы хотели бы надеяться, что в качестве именно первого шага доступ туда для наших эксплуатационных бригад и просто для дипломатов на ревизию того, что там произошло за это время, будет обеспечен. Но это не значит, что мы этим удовлетворимся. Нам эту собственность необходимо вернуть. Ее изъятие совершенно противозаконно, не укладывается ни в какие каноны».
По словам Рябкова, «американские попытки представить дело так, что мы – Россия – остаемся собственником этих объектов, но не имеем права ни пользоваться ими, ни даже туда заходить – это просто вопиющая попытка отрицать основы межгосударственного общения, отрицать все то, что составляет по большому счету содержание понятия «дипломатический иммунитет».
Замминистра отметил, что Путин и Байден в разговоре 7 декабря не достигли никаких конкретных договоренностей по вопросу российской дипсобственности в США.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров сообщил журналистам, что Байден намекнул, что в качестве первого шага будет обеспечен доступ нашим дипломатам к конфискованной в США дипломатической собственности России.
Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности. В 2017 году в дипсобственности России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне прошли обыски, которые американская сторона называет «инспекцией». В российском торгпредстве в Вашингтоне сообщили, что США не считают, что у здания есть дипломатический иммунитет. МИД назвал произошедшее захватом дипсобственности, которое стало враждебным актом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине объяснили, почему Россию бессмысленно отключать от SWIFT
Угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы, заявил экономист Александр Хмелевский.
По его словам, исключить участника системы невозможно по желанию одной сторон. Соответствующее решение может быть принято самим банковским объединением после совместного решения стран Евросоюза, передает украинская газета «Факты».
При этом Хмелевский отметил, что банковское объединение не будет заинтересовано в таком решении, так как банки РФ платят значительные членские взносы.
Экономист подчеркнул, что в любом случае для России подобное отключение не несет экономических потерь, только имиджевые.
«Более серьезно повлиял бы на Россию запрет для американских и европейских банков открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, а также счета для предприятий, которые имеют российских собственников и российских граждан», – резюмировал он.
Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИД подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
«Северный поток – 2» обвинили в лишении Украины реверса газа из Европы
После открытия «Северного потока – 2» Украина может лишиться возможности приобретать газ по реверсу в Европе, написали в статье для журнала National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.
По мнению авторов публикации, после сертификации оператора нового газопровода все поставки голубого топлива из России обойдут территорию Украины стороной.
«Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку – 2» станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», – передает РИА «Новости» слова аналитиков.
Обозреватели пришли к выводу, что в отсутствии транзита и реверсивных поставок голубого топлива из европейских стран Украина станет «более уязвимой для возможного вторжения».
-
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по «Северному потоку – 2», заявил, что это вопрос потребности: будет спрос – будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД: Запад готовится к повторению опыта Карибского кризиса
|
|
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает. Рябков подчеркнул, что развитие ситуации по такому сценарию наводит на мысль, что западные партнеры готовятся к повторению опыта Карибского кризиса.
«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут «плыть по течению» и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет», – рассказал он РИА «Новости».
Рябков выступил с критикой последних действий альянса вкупе с США, он указал на планы НАТО по размещению вооружений альянса у границ России.
«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире – в Евроатлантике», – сообщил дипломат.
Рябков подчеркнул, что развитие ситуации по такому сценарию наводит на мысль, что западные партнеры готовятся к повторению опыта Карибского кризиса.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Устроивший скандал на блокпосту в Донбассе замглавы МВД Украины уволен
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили, который устроил скандал на одном из блокпостов в Донбассе.
Агентство РБК-Украина сообщило об увольнении Гогилашвили, сославшись на источник в правительстве.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
В США признали нахождение Украины в сфере влияния России
Украина находится в сфере влияния России и американские солдаты не должны воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
«Украина, говоря словами старых дипломатов, находится в российской сфере влияния. Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины. И, вероятно, большинство американцев удивилось бы, узнав, что сегодня мы по договору обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию. Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Специалист подчеркнул, что ухудшение отношений между Россией и Западом вызвало необоснованное расширение НАТО на восток.
Семпа указал, что, по его мнению, Россия не представляет для США и Европы такой угрозы, как СССР во время холодной войны. Основная опасность для Запада сегодня исходит от Китая, считает эксперт, и ошибочная политика Вашингтона только сближает Москву с Пекином.
«Нашим государственным деятелям следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта», – посоветовал Семпа.
Напомним, Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы увидели страх Байдена перед Путиным
|
|
Читатели британского издания The Telegraph оценили итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив о слабости главы американской администрации и его страхе перед российским лидером.
«Европа падает в руки Путина, и Байден ничего не может с этим поделать», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Smith.
«Путин чувствует слабость и страх Байдена», – отметила Linda Borg-Olivier.
«Сам факт президентства Байдена стал большой победой для Путина», – заявил Henry Reid.
По мнению комменаторов, способности главы Белого дома не соответствуют занимаемой им должности и меркнут на фоне предшественников.
«Запад был в наилучших кондициях при Тэтчер и Рейгане, а теперь у нас есть лишь Сонный Джо», – посетовал Mick Lennard.
«Байден слаб, слаб и еще раз слаб», – написал David Meek.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Конгрессе США допустили введение новых санкций против России
|
|
Руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США выступило с заявлением о готовности к работе во взаимодействии с американской администрацией по введению новых санкций против Москвы в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину.
Председатель указанного комитета Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в данном органе Майкл Маккол (от штата Техас) заверили, что «суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в Конгрессе США со стороны обеих партий», передает ТАСС.
«Мы готовы работать с администрацией и с нашими трансатлантическими союзниками с тем, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины, в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении России, если она продолжит вторгаться на Украину», – отметили Микс и Маккол. Они также выступили за «отправку дополнительной военной техники» Киеву, в том числе поражающего действия.
По словам законодателей, Вашингтону не следует «делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге».
-
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря заявил главе администрации США Джо Байдену, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде объяснили, где может пройти референдум по Донбассу
Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в случае организации всеукраинского референдума смогут принять в нем участие, только приехав на подконтрольную правительству Киева территорию страны, заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, комментируя инициативу о проведении референдума по Донбассу, возможность которого допустил президент Украины Владимир Зеленский.
«В законе о референдуме предусмотрена возможность установления округов для тех людей, которые остались на тех территориях (не подконтрольных Киеву). <...> Они могут приехать на подконтрольную власти Украины территорию и проголосовать за то или иное решение», – цитирует его ТАСС.
Стефанчук подчеркнул, что «когда будут создаваться соответствующие структурные подразделения, которые будут проводить референдум, они будут создаваться исключительно на территории, которая подконтрольна государству Украина».
При этом спикер украинского парламента исключил возможность принятия решения по вопросу Донбасса только жителями этого региона.
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.
Путин указал Джонсону на примеры срыва Киевом минских соглашений
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Британии Борисом Джонсоном привел ряд примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.
«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в беседе Джонсон выразил «обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ». Путин в ответ подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.
Российский лидер отметил, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, а также применяют там запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Также президент России обратил внимание Джонсона и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения.
Все эти события, добавил Путин, происходят на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.
Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины попал в базу «Миротворца»
Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал на блокпосте в Донбассе, попал в базу данных сайта «Миротворец», сообщается на этом портале.
«Нарушение законодательства Украины о гражданстве. Нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей. Присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины», – следует из карточки замглавы МВД, сообщает РИА «Новости».
Ранее Кабмин Украины уволил заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по недопущению движения НАТО на восток
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на Восток, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле назвали единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе
Ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только при помощи прямых контактов Киева с ЛНР И ДНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт. И урегулировать его можно только по мирному, и путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, проведение референдума по Донбассу является внутренним делом Украины. При этом он отметил, что интересно было бы понять, «как мог бы быть сформулирован вопрос для референдума».
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.