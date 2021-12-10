Франция и Украина договорились возобновить переговоры в «нормандском формате»

Пушков: Мнения Польши о членстве Украины в НАТО никто спрашивать не будет

«Две главные угрозы для России, касающиеся военного использования Украины, зависят от США. Если в Вашингтоне будут говорить, что не могут уговорить своих союзников по НАТО, значит, Вашингтон сам не хочет идти на договоренности с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее восточный фланг НАТО раскритиковал предложение лидера США начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.

«В Восточной Европе есть несколько государств, которые фактически добиваются развязывания военного конфликта между НАТО и Россией из-за Украины. Никаких конструктивных предложений по урегулированию ситуации от них не поступает. Вместо этого есть только нагнетание напряженности и истерика», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Подозреваю, что одной из стран «Бухарестской девятки», которая, по сообщению Bloomberg, «пришла в ярость» из-за намерений Байдена обсудить предложение Владимира Путина, была Польша. Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна», – отметил сенатор.

При этом собеседник обратил внимание на то, что без согласия США расширения НАТО на Восток не произойдет. «Европейские страны не автономны в этом вопросе и, в особенности, Польша, которая в военно-политическом отношении очень зависит от Вашингтона. Поэтому решение здесь остается за США, – пояснил Пушков. – Более того, размещение ударных ракетных систем на территории Украины тоже невозможно без решения Вашингтона».

«Таким образом, реализация двух главных угроз для России, касающихся военного использования Украины, зависит от США. Поэтому логичнее вести разговор об этом между Москвой и Вашингтоном. Никто же не спрашивал мнения Польши и других восточноевропейских стран, заключать ли соглашение СНВ-3. И в данном случае мнение Польши в этом стратегическом уравнении не является существенным: не тот вес, не тот уровень, не та роль», – объяснил сенатор.

«Другое дело, если Вашингтон использует мнение «восточного фланга» НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина. У США достаточно возможностей, чтобы прийти к договоренностям с Россией независимо от того, что думают по этому поводу их восточноевропейские союзники по Североатлантическому альянсу. Поэтому если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договорённости с Россией», – полагает Пушков.

На ваш взгляд Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО? НАТО

Россия

Обе стороны в равной степени

Ни одна из сторон



«Что же касается итогов переговоров Байдена и Зеленского, то единственно важная вещь для Киева – это то, что лидер США пообещал ему не обсуждать судьбу Украины без ее участия. Но, строго говоря, это не более, чем формула вежливости. С другой стороны, Байдену необходимо было обезопасить себя от критики в Вашингтоне за то, что он пытается договариваться с Путиным за счет Украины, – отмечает собеседник. – Но, безусловно, главный диалог, который состоялся на этой неделе – это переговоры Путина и Байдена. А Украине он лишь разъяснил ситуацию. Никакого нового содержания для Киева, кроме подтверждения известных позиций США, в разговоре с главой Украины, судя по официальному заявлению Белого дома, не было».

В пятницу президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога». Однако, согласно данным Bloomberg со ссылкой на неназванный дипломатический источник, страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.

Сообщалось, что «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, передает РИА «Новости». По словам источника, там потребовали «немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден». В публикации также говорится, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса. В этот же день депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.

До того, как связаться с коллегами из «Бухарестской девятки», Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве заявили, что Байден заверил Зеленского в том, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, чтобы она могла «дать какой угодно отпор в любое время». Кроме того, Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным. А глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украине, и это может происходить параллельно с нормандским форматом.

Накануне в МИД заявили, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.

Между тем во время телефонных переговоров Байдена с Зеленским произошел инцидент в Азовском море. В четверг вечером ФСБ России сообщила, что корабль «Донбасс» выдвинулся из порта в Мариуполе в направлении Керченского пролива, игнорируя требования погранслужбы об изменении курса. В Центре общественных связей ФСБ России обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания. МИД счел действия украинского корабля провокацией.

Ранее во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме, в формате видеосвязи. В ходе беседы Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД