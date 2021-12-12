|
|
Новый канцлер Германии захотел активизировать «нормандский формат»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Нормандский формат» (Германия, Россия, Украина и Франция) нужно «в будущем активировать» для поиска решения ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Новый канцлер ФРГ призвал использовать все возможности для деэскалации ситуации на Украине. «К этому относится и нормандский формат, который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом», – приводит слова Шольца ТАСС.
Ранее главы МИД стран «Большой семерки» (G7) в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине.
В пятницу президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились возобновить переговоры в «нормандском формате». В тот же день Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения минского комплекса мер.
-
В четверг в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шарий оценил реакцию Украины на отказ Байдена размещать там войска США
|
|
«Я читал в украинских источниках совершенно неожиданную интерпретацию заявления Байдена – вплоть до того, что США якобы отправят войска на украинскую территорию. Понятно стремление «выкрутить» слова американского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее президент США заявил, что у Вашингтона нет и никогда не было планов размещения войск на Украине.
«Чтобы вызвать реакцию в обществе на некое событие, об этом событии надо рассказывать. Но украинские СМИ посчитали, что могут в данном случае «не заметить» заявление Джо Байдена или дать ему совершенно неожиданную интерпретацию. В целом повестка там все та же – «руководство России пожалеет, если нападет на Украину» и тому подобное», – отметил украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.
«Для «упоротой» публики даже прямое заявление Байдена не станет аргументом в пользу того, что НАТО не будет размещать свои войска на территории Украины, – заметил собеседник. – Хотя надо заметить, что американский президент не сказал ничего нового. В натовском руководстве много раз заявляли, со ссылкой на пятый пункт Устава НАТО, что принцип коллективной обороны распространяется только на страны, входящие в альянс – и значит, Украины он не касается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по-моему, уже замучился об этом повторять».
-
Президент США Джо Байден ранее заявил, что если Россия «вторгнется» на Украину, Соединенны Штаты отправят войска в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. Но у США нет намерений размещать американские войска на самой Украине, сказал Байден. «Никогда не было таких планов», – подчеркнул американский президент.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Луганская область Украины оказалась на грани «техногенной катастрофы»
Из-за прекращения поставок угля на Луганскую ТЭС Луганская область Украины находится на грани «техногенной катастрофы», заявил депутат Верховной рады от группы «Доверие» Сергей Шахов.
Шахов подчеркнул, что об отсутствии железной дороги к ТЭС «трубили еще с лета», в результате в регионе сложилась «фактически техногенная и социальная катастрофа». Сообщается, что «на ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».
Депутат обвинил власти страны в том, что за семь лет прямую железную дорогу к городу Счастье так и не построили. Кроме того, станцию не обеспечили газом. Под угрозой оказались 12 тыс. человек, 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.
Напомним, подъездные пути к Луганской ТЭС с Украины идут через неподконтрольные Киеву районы Донбасса. ТЭС принадлежит компании «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова. В четверг администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. В ЛНР отказались поставлять Киеву уголь.
Госдеп пригрозил России санкциями G7
|
|
Страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва, заявил госдепартамент США.
Высокопоставленный представитель Госдепа по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле заявила, что позиции стран Группы семи все больше сближаются по данному вопросу. В Госдепе сказали, что это касается плана введения санкций против Москвы в случае российского «вторжения», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В США заявили, что переговоры в Ливерпуле были напряженными. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле сочли агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе
«Агрессивные» заявления со стороны Запада плохо сказываются на отношениях с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о намерении отправить дополнительные войска в граничащие с Россией страны НАТО в случае операции Москвы на Украине.
«Слишком много агрессивной риторики слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
Зеленский попросил уволить устроившего скандал замминистра МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили, который устроил скандал в зоне силовой операции в Донбассе.
«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
В Раде осудили Зеленского за слова о возможном референдуме по Донбассу
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными, заявила депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун.
Совсун сказала, что ее партия «относится к предложению», озвученному Зеленским, «крайне негативно», оно «совершенно безответственно». По ее словам, за время президентства Зеленский «не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса» в регионе, были только «разрозненные идеи».
«Прямые переговоры без возможности даже создания переговорной позиции. Но никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнерам», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
Американцы раскритиковали заявившего об «агрессии России» профессора
Профессор Кристофер Хартвелл опубликовал в американской прессе статью об «агрессии России на Украине», но читатели отреагировали резкой критикой в его адрес.
«Россия не может быть империей без Украины», – заявил Хартвелл в статье для Wall Street Journal, добавив, что Россия в случае атаки на Украину «перестанет быть великой державой». По его мнению, «любое вооруженное вторжение в Украину подтолкнет все еще хрупкую российскую экономику к краю пропасти».
Хартвелл заявил, что Запад приносит Украину в жертву России. Он полагает, что внешняя политика России опасна, поэтому странам Запада следует «выступить единым фронтом» против Москвы. Хартвелл в статье допустил оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Читатели в ответ заявили, что «в статье довольно много ложной информации». По их мнению, «только психи могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует». Также подчеркивается, что ни Европа, ни Украина «не являются землей» США. Указывается, что США и НАТО «никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины».
«Сила России <…> заключена в жителях сельской местности. У русских есть несколько важных установок. Во-первых, они никогда не ждут счастливого конца – попробуйте задуматься над этим. Во-вторых – они гордые патриоты, они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем», – заявил один из комментаторов.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден открестился от планов отправить войска на Украину
|
|
Если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет, сообщил глава американского государства Джо Байден.
Байдена спросили, отказались ли США от идеи отправлять войска на Украину. Президент США ответил: «Никогда не было таких планов». При этом в случае эскалации будут приняты экономические меры, «влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно», передает РИА «Новости».
По словам Байдена, он предупредил главу российского государства Владимира Путина о том, что в случае «вторжения» войска США будут отправлены в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО (в Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию), передает ТАСС.
«Все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», – сказал Байден, добавив, что «на восточный фланг» придется «направить больше американских и натовских войск».
Байден заявил, что «абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он вторгнется на Украину, то экономические последствия для его экономики будут разрушительными». «Вы заплатите ужасную цену», – сказал Байден.
Напомним, по версии США, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
-
МИД: Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков
Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков, заявила в эфире телеканала «Крым 24» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», – цитирует ее РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В Киеве сообщили о строительстве завода по производству ударных беспилотников Anka
Завод по производству современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka строят под Киевом совместно с Турцией, а их первая партия может появиться к концу 2022 года, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Завод строится сейчас в Василькове. Уже начал строиться завод, который будет производить украинско-турецкие беспилотники, в том числе Anka – тяжелые беспилотники. Будут и украинские беспилотники, которые перспективны. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками, то есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против пилотируемой авиации. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и так далее», – сказал он в интервью изданию «Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом), передает ТАСС.
Первую продукцию, по словам Арестовича, завод должен изготовить уже в конце 2022 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства украинского завода по производству современных военных беспилотников.
Посол Украины упрекнул Германию в «обезображенном пацифизме»
|
|
Вряд ли новое правительство Германии откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого не продает Киеву оружие, заявил посол Украины в стране Андрей Мельник.
Мельника спросили, изменится ли, по его мнению, политика Германии при новом правительстве в вопросе поставок оружия на Украину – прежде Берлин «принципиально отказывал» Киеву в продажах. Посол заявил, что «главная линия аргументации» со стороны Берлина заключается в «неофициально» озвучиваемой позиции, согласно которой поставки оружия «могут спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания, привести к более масштабным столкновениям», передает ZN.UA.
«Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения, не выдерживающая критики, будет сохранена», – заявил он.
По словам Мельника, «это очень разочаровывает», так как для Киева «сейчас наступил момент истины, пришло время понять – кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле». Однако на Украине «не теряют надежды». Посол «не уверен, что удастся быстро достичь радикальных перемен в том, чтобы Германия все же отошла от своей морально ничем не подкрепленной позиции», но надеется, что «некоторые шансы есть».
«Можно целую книгу написать о причинах такого отношения Германии к непредоставлению нам оружия. Я называю это обезображенным пацифизмом, который является частью ДНК германского общества после Второй мировой войны. Именно этот фактор сдерживает поставки вооружения», – сказал он.
Напомним, Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». Депутаты германского парламента избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, он получил 395 голосов.
Косачев подчеркнул право России защищать граждан от военной агрессии
Комментируя ситуацию в Донбассе, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что у России есть право на защиту гражданского населения от военной агрессии.
Косачев заявил, что Россия «вне всякого сомнения имеет право защищать» своих граждан и «в принципе имеет право защищать гражданское население от военной агрессии». Вице-спикер Совфеда сказал, что хотел бы ошибаться, но у него «очень нехорошие предчувствия», связанные с «тем, что будет происходить на Юго-Востоке Украины со стороны Киева и тех, кто за Киевом стоит», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Высказываются опасения, что идет подготовка крупной провокации со стороны Киева в Донбассе. Официальный Киев ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины
Украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» предлагает вернуться к внеблоковому статусу Украины, соответствующее заявление опубликовано на сайте партии в международный день нейтралитета.
«Выбор в пользу нейтралитета и внеблоковой политики обеспечил многим странам Европы и мира успешное, бесконфликтное развитие и гармоничное партнерство с соседями... Внеблоковая политика и стремление к нейтралитету стали фундаментальными принципами, заложенными в декларации о государственном суверенитете Украины, принятой 16 июля 1990 года. В разделе IX торжественно провозглашалось намерение молодого украинского государства стать постоянно нейтральной страной, которая не принимает участие в военных блоках. Однако безответственные политики увели страну от поставленных целей. В угоду идеологическим догмам и сиюминутным амбициям при режиме (бывшего президента Петра) Порошенко в Конституцию Украины попала норма о вступлении в военно-политический блок НАТО», – приводит заявление РИА «Новости».
По мнению членов партии, эти изменения были внесены в нарушение конституционных процедур. «Это решение не сделало нашу страну ни богаче, ни защищеннее. Оно раскололо общество. Создало риски углубления конфронтации в отношениях с нашими соседями, сделало Украину заложницей геополитического противостояния», – считают в партии.
Ранее экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко перечислил четыре варианта развития событий для президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году. По его мнению, глава государства может остаться без поддержки Запада, а также, возможно, пойдет на компромиссы по Донбассу.
На Украине предсказали четыре сценария для Зеленского
Экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко перечислил четыре варианта развития событий для президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году. По его мнению, глава государства может остаться без поддержки Запада, а также, возможно, пойдет на компромиссы по Донбассу.
Первый вариант, который Денисенко в публикации на портале «Главред» назвал «идеальным штормом», предполагает, что Украину перестанут поддерживать ключевые западные страны, достигнув договоренности о будущем страны без ее участия. Такое развитие событий будет способствовать глубокому кризису, с которым Киев может столкнуться в 2023 году.
«Параллельно происходит уменьшение цен на ключевые товары, которые мы традиционно экспортируем <...> внутренние протесты и противостояние власти с ключевыми ФПГ (финансово-промышленными группами)», – добавил экс-парламентарий.
По словам Денисенко, существует и другой сценарий развития ситуации – «война против всех». Данный прогноз сбудется в случае высокой турбулентности в мировой политике, при которой украинские власти столкнутся с рядом проблем.
Из-за такого положения дел руководство Украины может пойти на компромиссы по Донбассу, в результате которых возможно противостояние внутри страны. В конце лета позиции Зеленского ослабнут, вероятность такой ситуации, по словам бывшего депутата, составляет до 50-55%.
Третий вариант будущей ситуации в украинской политике – противостояние несогласных с Зеленским групп населения и президента, из-за чего вероятен захват контроля над силовым блоком и реализация «популистских инициатив».
В ходе такого кризиса Зеленский начнет «переформатирование власти», добавил Денисенко. Еще один сценарий – превращение Зеленского в «отца нации». К этому может привести некое событие, которое станет сильным потрясением для общества.
«Событие должно быть достаточно масштабным для того, чтобы вызвать реакцию у внешних партнеров и привести к увеличению поддержки Украины», – сказал Денисенко.
Такой вариант развития ситуации возможен в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы или агрессивных действий России, считает экс-депутат.
Ранее гуцульская мольфарка (предсказательница) Мария Цвылинив, совершив обряд «гадания на воске», предсказала досрочный уход президента Владимира Зеленского со своего поста.
В МИД Британии предупредили о последствиях в случае эскалации вокруг Украины
Страны G7 заявили, что эскалация на Украине будет иметь последствия, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс на пресс-конференции в ходе саммита глав МИД G7.
«Мы ясно дали понять, что любое вторжение России на Украину будет иметь серьезные последствия, за которые придется дорого заплатить», – сказала Трасс, слова которой приводит британский МИД, передает РИА «Новости».
Она добавила, что государства G7 намерены укреплять экономические связи и связи в области безопасности, включая предоставление более честных и надежных инвестиций странам с низким и средним уровнем дохода.
Напомним, что Госдепартамент США заявил, что страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.
Ранее сообщалось, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.