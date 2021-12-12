Новый канцлер Германии захотел активизировать «нормандский формат»

«Нормандский формат» (Германия, Россия, Украина и Франция) нужно «в будущем активировать» для поиска решения ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Новый канцлер ФРГ призвал использовать все возможности для деэскалации ситуации на Украине. «К этому относится и нормандский формат, который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом», – приводит слова Шольца ТАСС.

Ранее главы МИД стран «Большой семерки» (G7) в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине.

В пятницу президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились возобновить переговоры в «нормандском формате». В тот же день Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения минского комплекса мер.

В четверг в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.

В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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