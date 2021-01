Путин создал Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями Доктор Мясников рассказал, как бросил курить 9 января 2021, 19:11 Текст: Ольга Никитина

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на «неудобные» вопросы от телезрителей, рассказав, в частности, о том, как боролся с вредными привычками. В эфире телеканала «Россия 1» Мясников признался, что раньше курил. Однако, по его словам, после 14-часовой поездки за рулем из Крыма он заявил коллегам, что бросает курить, и отдал им пачку сигарет и зажигалку. «Через пару часов курить захотел, но идти на попятный было уже стыдно. Но так – в одночасье – бросают только 3-6% курильщиков», – приводит его слова РИА «Новости». Также он признался, что болеет гипертонией с 30 лет, а с 35 у него развилась подагра. «Мясо очень любил, съедал до килограмма. А здоровый я потому, что тренируюсь», – поделился он. Помимо этого, врач рассказал, что иногда его посещает чувство «безнадеги». По его словам, это не апатия, а больше похоже на тревогу. Ранее Мясников назвал поход в баню в первый день Нового года опасной ошибкой для людей с похмельем, которая может привести к летальному исходу.

Пушков сформулировал «доктрину Байдена» 8 января 2021, 20:53

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Член Совета Федерации Алексей Пушков сказал, какой будет новая доктрина внешней политики Соединенных Штатов после прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена. «Судя по всему, будущая администрация США не видит возможности разобщить Китай и Россию (при том, что такие попытки будут предприниматься). Хотя отношение к ним будет разное (по Байдену, Китай – это конкурент, а Россия – враг), в любом случае и Китай, и Россию в Вашингтоне рассматривают как противников США – и идеологических, и политических, и геоэкономических. В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – «все более настойчивому Китаю», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», – отметил сенатор. Он процитировал статью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана: «У США есть союзники в Европе и в Азии, но нет организации, которая объединяла бы азиатские и европейские демократии... Демократиям нужна глобальная перспектива». «Итак, трансатлантическое сообщество, по этой логике, следует распространить и на Азию», – объясняет Пушков. «По словам Байдена, в АТР «наши интересы и ценности сталкиваются с растущим вызовом» со стороны Китая. Китай, указывают теоретики «глобальной коалиции демократий», пытается достичь «критической массы влияния». А для такой массы страны «серой зоны», находящиеся между западным альянсом, с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой, приобретают исключительное значение. Речь идет о Средней Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе (прежде всего, о Белоруссии и Украине), а также о странах Юго-Восточной Азии. Все эти регионы становятся зонами соперничества «между двумя типами миропорядка» – «либерально-демократическим» и «авторитарным», – рассуждает сенатор. «Подчеркнем: эта доктрина сочетает задачу острого геополитического соперничества с идеологическим подходом, в соответствии с которым борьба идет между двумя противостоящими моделями современного миропорядка. Идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление в восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», – заключил Пушков. Ранее в пятницу стало известно, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Врач назвал необычный способ укрепления иммунитета 9 января 2021, 09:58 Текст: Елизавета Булкина

Укрепить иммунитет и усилить защиту от вирусов и бактерий поможет закаливание горла, рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Медик пояснил, что инфекцию задерживает так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера, в которое входят небные миндалины, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет ткани в этом кольце хороший, то риск проникновения инфекции значительно ниже. Зайцев рассказал «Радио Sputnik» о так называемой скандинавской методике закаливания горла. «Мы берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», – отметил врач. Отоларинголог предупредил, что в закаливании важно не переусердствовать, поскольку эффект достигается не большим количеством льда, а регулярным повторением. «Ни в коем случае нельзя рассасывать большое количество льда. Льдинка должна быть не больше трех-пяти сантиметров в диаметре. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания. И так можно делать два раза в день. Этого более чем достаточно, если вы занимаетесь таким закаливанием ежедневно», – пояснил Зайцев. Полезны для иммунитета также зимние прогулки, когда мы дышим холодным воздухом, дышать при этом необходимо и носом, и ртом. Врач подчеркнул, что любые процедуры закаливания можно проводить только при отсутствии в дыхательных путях воспалений любой природы. Закаливание горла противопоказано при инфекционных заболеваниях и в ряде других случаев. В том числе эти приемы не подходят для беременных и для тех, кто страдает атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка сильно иссушена. Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы. Ворвавшаяся в Капитолий сторонница Трампа стала звездой соцсетей 9 января 2021, 00:34

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Одной из сторонниц действующего президента США Дональда Трампа, принимавшей участие в штурме Капитолия, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, сообщили СМИ. «Дженни Кадд из Мидленда, штат Техас, снялась [во время штурма Капитолия в авторском видеоролике] на месте преступления, завернувшись в флаг Трампа, и опубликовав [затем это] видео в Facebook, которое набрало более 3 млн просмотров», – говорится в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek. «Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле произошло сегодня, – сказал Кадд в видеоролике. – [вице-президент США Майкл] Пенс предал нас, когда мы решили штурмовать Капитолий ... Мы ничего не испортили, но, как я уже сказала, взломали дверь кабинета [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, кто-то украл ее молоток и сфотографировал, как она сидит в кресле и выключает камеру». Позже Кадд удалила это видео, однако через некоторое время оно появилось в других социальных сетях, поскольку многие призывали арестовать эту женщину, говорится в статье. Автор другой статьи, опубликованной в британском таблоиде The Sun, рассказывает, что опубликованное Кадд видео протестующих из Капитолия набрало в Facebook более 3 млн просмотров, прежде чем было удалено. В Twitter это видео набрало уже более 5 млн просмотров. В видеоролике Кадд упомянула, что «патриоты (...) сидели в кресле членов Палаты представителей и сенаторов». Она призналась телеканалу CBS7, что испытала гордость за то, что ворвалась в Капитолий, сказав: «Я горжусь всем, частью чего была сегодня, и буду гордиться всем, частью чего буду в следующий раз, и мы посмотрим, что из этого получится». «Я бы сделала это снова, и в следующий раз у меня был бы противогаз», – сказала Кадд в комментарии телеканалу. По словам пользователя Twitter, который утверждает, что знает эту женщину, Кадд является владельцем цветочного магазина в городе Мидленд. Кроме того, выяснилось, что Кадд в ноябре 2019 года баллотировалась в мэры в родном городе. Накануне из результатов опроса британской интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov стало известно, что многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Участник штурма Капитолия затребовал переводчика с русского 8 января 2021, 21:51 Текст: Ольга Никитина

В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, пишет Washington Post. Издание уточняет, что несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне. «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», – заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье, передает РИА «Новости». При этом никаких деталей больше не приводится. В настоящее время полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать погромщиков. По данным Washington Post, одного человека обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой. Ранее в социальных сетях с иронией отреагировали на предположения о якобы возможном «вмешательстве» России в беспорядки в США. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Жена Эрнста пострадала во время спектакля 9 января 2021, 09:21

Фото: Евгений БиятовРИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Актриса, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст пострадала во время спектакля в МХТ им. Чехова. Накануне вечером Эрнст играла в спектакле «XX век. Бал». По сценарию, в конце действия на сцене должен был пойти снег, однако вместо хлопьев на актеров посыпались гвозди, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «112». Несколько гвоздей ранили Софью Эрнст, однако помощь врачей ей не потребовалась. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция. Не исключается версия, что реквизит подменили специально. Ранее актер Виктор Сухоруков упал на сцене Театра имени Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим» и повредил руку. Суд в США вынес приговор россиянке по делу о «похищении» собственных детей 8 января 2021, 20:38 Текст: Ольга Никитина

Федеральный суд США повторно приговорил Богдану Осипову к уже отбытому сроку. Россиянке, однако, грозит заключение по решению семейного суда в США, который постановил привезти ее детей от бывшего американского мужа в Канзас, где тот проживает. «Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно – это достаточный приговор, явно не чрезмерный», – передает РИА «Новости» решение судьи Эрика Мелгрена. Кроме того, федеральный суд предписал россиянке потребовать от российских властей разрешить ее детям выехать в США. Осипова заявляла, что не может повлиять на решения российских властей, которыми ей предоставлена опека над детьми, но суд счел, что эти заявления неискренни. При этом судья Мелгрен раскритиковал российские власти, которые, по его утверждению, «не позволяют дочерям доступ к отцу, а отцу – к дочерям». «Я возмущен тем, что власти Российской Федерации участвовали в разрушении этой семьи», – заявил он. Напомним, Осипова в 2014 году покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание. Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении. Демократы придумали основание для импичмента Трампа 9 января 2021, 04:30

Фото: Yuri Gripas/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на проект документа. Согласно документу, который подготовили конгрессмены Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд), обвинение в адрес действующего президента США состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. «Дональд Трамп осуществил тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов», – приводит текст документа ТАСС. В проекте документа отмечается, что в результате этого «толпа незаконно проникла в Капитолий, нанесла увечья сотрудникам правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса и вице-президенту, воспрепятствовала важнейшей конституционной обязанности утвердить результаты выборов». «Всем этим президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и их органов власти», – утверждается в документе. Авторы убеждены, что «президент Трамп таким поведением продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту». По данным Reuters, спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пелоси уже дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. «Члены Палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность, – заявила Пелоси на встрече с однопартийцами. – <...> Палата использует любой вариант [отстранения Трампа от власти]. Наши обсуждения продолжатся». Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и действующая американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Twitter заблокировал аккаунт штаба Трампа за публикацию советской символики 9 января 2021, 06:34

Фото: RT на русском/Twitter

Текст: Антон Никитин

Администрация социальной сети Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Дональда Трампа. «Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter», – приводит текст уведомления соцсети ТАСС. На странице предвыборного штаба Трампа было размещено заявление действующего президента США, в котором он раскритиковал руководство соцсети за блокировку его личной страницы. Аналогичное сообщение глава Белого дома опубликовал до этого на официальной странице президента США, но и оно было удалено модераторами. Кроме того, штаб Трампа разместил на своей странице в Twitter картинку с птичкой, логотипом этой соцсети, окрашенной вместо голубого цвета в красный с эмблемой серпа и молота. Изображение повторяло соответствующую эмблему с государственного флага СССР. Штаб не пояснил, что конкретно он имел в виду это картинкой. Сам Трамп в своем заявлении обвинял руководство соцсети в том, что оно ограничивает свободы слова и координирует свои действия с «демократами и радикальными левыми». Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. ФРГ согласилась работать с США над общим «планом Маршалла» для поддержки демократии 9 января 2021, 12:40

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии, заявил в интервью агентству DPA глава МИД ФРГ Хайко Маас. «Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии. (…) Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе», – передает слова министра РИА «Новости». «Мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума. Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа», – отметил Маас. План Маршалла – экономическая программа восстановления для западных стран Европы, которую США реализовывали после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана Маршалла значительные средства для восстановления экономики. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах. Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Слова посла Польши о Бандере разгневали украинских националистов 9 января 2021, 17:41

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Украинские националисты оставляют множество оскорбительных комментариев на странице посла Польши Бартоша Цихоцки в Twitter. Польского дипломата призывают покинуть Украину после того, как он назвал Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений. Цихоцки выступил в поддержку своего израильского коллеги, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры. «Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки», – написал Цихоцки на своей странице в Twitter. Он также отметил, что сторонники идеолога преступлений и ненависти должны «отступить назад и покрыться бесчестьем». Сейчас под публикацией появляется все больше гневных комментариев, в том числе много постов с использованием нецензурной лексики, от украинских националистов, которых оскорбили слова польского посла. «Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!» – передает РИА «Новости» комментарии пользователей. «Вы не дипломат», – заявили в комментариях. «От Бандеры руки прочь», – написал пользователь соцсети. «Пшеки развонялись, лол», – говорится в одном из комментариев. Еще один комментатор написал, что в Польше едва ли не каждую неделю происходят «ксенофобские нападения поляков на украинцев». Он призвал дипломата не рассуждать о «преступлениях ненависти» на Украине, а вместо этого заняться ситуацией в собственной стране. Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Цихоцки, напомнив, что Бандера был пособником нацистов. «Я украинец и поддерживаю вас и посла Израиля», – отметили в комментариях. «[Сторонники] Бандеры не герои <...>. Стыдно, если честно, жить в одной стране с ними», – подчеркнул один из пользователей. Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА. Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Цихоцки не впервые подвергается критике на Украине из-за осуждения действий Бандеры. В январе прошлого года его вызывали в МИД Украины из-за его осуждающего заявления по поводу чествования Бандеры в Киеве. В Раде призвали США переоценить «евромайдан» на Украине после беспорядков в Вашингтоне 9 января 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны пересмотреть свое отношение к «цветным» революциям и переоценить события 2013-2014 годов на Украине , заявили депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». «Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы», – говорится в сообщении на сайте партии. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter 9 января 2021, 13:23

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ситуация с блокировкой аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. Он напомнил, что суд ранее запретил Трампу блокировать доступ отдельных пользователей к своим твитам, поскольку такой запрет нарушает право на свободу слова. «Однако, право компании Twitter заблокировать навсегда аккаунт Трампа, даже без решения суда, оправдывается многими комментаторами тем, что таковы внутренние правила и компания является частной. Таким образом утверждают, что конституция США стоит ниже чем внутренние документы компании Twitter?» – задается Соловьев вопросом в своем Telegram-канале. «То есть частным компания позволительно создавать зоны свободные от действия американской конституции? Так каких еще прав лишены американцы на основании корпоративных решений частных компаний?» – подчеркнул журналист. Соловьев отметил, что на самом деле эта история «отнюдь не только про Трампа». Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Снежная лавина накрыла пять домов под Норильском 8 января 2021, 22:13 Текст: Антон Никитин

В районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском пять домов накрыло снежной лавиной, сообщили в пресс-службе МЧС. «В 20.30 мск поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, количество уточняется», – приводит слова представителя пресс-службы МЧС ТАСС. По словам источника в экстренных службах, под завалами снега могут находиться пять человек, включая двоих детей. Напомним, в феврале 2019 года лавина сошла на группу лыжников в районе горы Дукка в Карачаево-Черкесии, в результате один человек погиб, еще шестеро получили травмы. В России оценили блокировку аккаунтов Трампа в Twitter 9 января 2021, 12:26 Текст: Елизавета Булкина

Штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа – не более чем символический акт, а настоящим залогом успеха является контроль над коммуникациями, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «События в Вашингтоне в очередной раз подтверждают величие вождя мирового пролетариата, который еще в октябре 1917-го в «Советах постороннего» четко сформулировал условия, необходимые для захвата власти: «...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции...». Иными словами, штурм Зимнего (Капитолия) – не более чем символический акт, а вот контроль над коммуникациями – залог успеха. Google, Twitter и пр. – не только телеграф и телефон, но, учитывая условия удаленки, еще и железнодорожные станции наших дней», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале. Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Самолет индонезийской авиакомпании пропал с радаров после вылета из Джакарты 9 января 2021, 13:58

Фото: Markus Mainka/picture alliance/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Диспетчеры потеряли связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air («Сривиджайя эйр»), вылетевшем из Джакарты в город Пантианак (административный цент индонезийской провинции Западный Калимантан), сообщил новостной портал «Детик». «Сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07.40.27 по времени UTC (10.40 мск). Самолет летел из Джакарты в Понтианак в Индонезии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24. Самолет менее чем за минуту потерял более 10 тыс. футов высоты спустя четыре минуты после вылета. Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява, передает ТАСС. Представитель поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил потерю связи с лайнером, передает агентство Синьхуа. На борту, по предварительным данным, находились более 50 пассажиров. Информации о нахождении на борту пропавшего самолета граждан России пока нет, сообщили в российском посольстве. «Какой-либо информации [о россиянах] нет. Мы сделали официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии. Ждем ответа от них. Да [информация о россиянах], проверяется», – сообщил пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.