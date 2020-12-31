Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал поход в баню в первый день Нового года опасной ошибкой для людей с похмельем, которая может привести к летальному исходу.

«Что такое похмелье? Помимо всего прочего, это сильнейшее обезвоживание. Алкоголь – сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение, плюс это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. <...> Я понимаю – клин клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься», – рассказал Мясников в эфире канала «Россия 1».

Врач подчеркнул, что лучшим способом от похмелья является умеренное употребление алкоголя, так как данное состояние во многом вызывает именно количество выпитого.

Также он посоветовал для предотвращения похмелья во время застолья есть жирную пищу. Помимо этого, телеведущий рекомендует для того, чтобы меньше пьянеть, за несколько часов до застолья употребить немного алкоголя и выпить рюмку или столовую ложку подсолнечного масла.

Вместе с тем Мясников напомнил о продуктах, которые обязательно должны быть на праздничном столе: вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не рекомендует употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от коронавируса.