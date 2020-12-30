Россиянам посоветовали не мешать алкоголь с лекарствами от COVID в Новый год

Роспотребнадзор не рекомендует употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова.

«Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», – сказала Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в России пока еще неоднозначно стабильная, многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.

Кроме того, Попова сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует не посещаешь массовые детские мероприятия в новогодние каникулы для того, чтобы уберечь здоровье детей. «Свежий воздух – да, большие групповые мероприятия в закрытых помещениях – сегодня точно нет», – добавила она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России от коронавируса скончался 70 тыс. 921 пациент, еще более 45 тыс. смертей учитываются как те, на которые COVID-19 повлиял, но не стал основной причиной.

Напомним, Попова сообщала, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после.

За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.