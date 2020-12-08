Попова разъяснила вопрос совместимости алкоголя с прививкой

Алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Как минимум две недели до иммунизации, абсолютно точно надо прекратить прием (алкоголя). Выработка иммунитета – это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции – 42 дня», – сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее словам, в первые 42 дня после инъекции формируется иммунитет, поэтому в этот период надо поберечь себя.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что все 672 добровольца старше 18 лет, привитые в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», и 96 добровольцев старше 60 лет чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено.