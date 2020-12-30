В России за сутки выявлено 26,5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 26513 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 26513 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 15% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5105, Санкт-Петербурге – 3764, Московской области – 1608.

Всего в стране выявлено 3131550 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2525418 человек, из них 29235 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 599 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 56426 человек.

Накануне, 29 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27002. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 489.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.