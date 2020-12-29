В России за сутки выявлено 27 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5641, Санкт-Петербурге – 3757, Московской области – 1547.

Всего в стране выявлено 3 105 037 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 496 183 человек, из них 24 874 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 562 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 55 827 человек.

Накануне, 28 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27 787. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 785.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.