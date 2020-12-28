В России за сутки выявлено 27,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 27787 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 27787 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6253, Санкт-Петербурге – 3748, Московской области – 1606.

Всего в стране выявлено 3 078 035 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2471309 человек, из них 20480 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 487 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 55265 человек.

Накануне, 27 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28284. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 497.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.