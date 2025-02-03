С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Финляндия опубликовала инструкции для наемников на Украине
МИД Финляндии опубликовал инструкции для финских наемников в ВСУ
МИД Финляндии разместил инструкцию на сайте для граждан, решивших стать наемниками в составе ВСУ, пояснив, что участие в конфликте на Украине не является преступлением по финскому законодательству.
Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало на своем официальном сайте инструкции для граждан Финляндии, которые решили воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА «Новости». Эти инструкции озаглавлены как «Информация для добровольцев». Финские власти называют наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ, «добровольцами».
В сообщении ведомства подчеркивается, что Финляндия не поощряет и не рекомендует поездки своих граждан на Украину в качестве добровольцев. Однако, несмотря на это, участие финнов в боевых действиях на стороне ВСУ не запрещено финским законодательством. Министерство обратило внимание на то, что участие в конфликте в качестве добровольца не считается преступлением в Финляндии.
Ранее МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан. До этого стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.